El PSOE acusa al Ayuntamiento de Murcia de censura en sus redes sociales

El Grupo Municipal Socialista ha condenado la "censura gratuita y malintencionada" del equipo de Gobierno de Ballesta en el Ayuntamiento, que ha borrado un comentario del alcalde pedáneo de Algezares, Juan José Garre, que "ni insultaba ni faltaba al respeto a nadie y que criticaba el reparto de mascarillas en los jardines cuando él no ha podido hacerlo en su pueblo", explica la concejala Ainhoa Sánchez.

Por su parte, Garre muestra su estupor al comprobar que su comentario había desaparecido de la página de Facebook del Ayuntamiento, una publicación con la que quería evidenciar que los alcaldes pedáneos socialistas quisieron repartir mascarillas a sus vecinos y vecinas durante el confinamiento pero se les prohibió con la excusa de que no era un gasto concerniente a una junta municipal.

"Así es que ayer solo quise desaprobar que ahora se pongan a repartir mascarillas en los jardines", puntualiza el presidente la Junta Municipal de Algezares.

La concejala afirma que el equipo del alcalde Ballesta "tiene un afán desmedido por rentabilizar con marketing e imágenes todo, asume cualquier asunto como si fuera un reparto de juguetes de un Entierro de la Sardina. Hace unos días, para celebrar la Semana de la Movilidad, regaló macetas y ahora se va a los jardines a repartir mascarillas, cuando quizá lo correcto es distribuirlas a través de las trabajadoras sociales y personal que está en contacto con las familias más vulnerables; sin embargo, ha quedado demostrado que lo que le gusta al alcalde y su equipo son las fotos entre flores".

Sánchez critica igualmente que hace unas semanas "nos enterábamos de que los presupuestos de las juntas municipales van a sufrir un recorte de más del 30% y ahora, como al Gobierno de la Glorieta le parece insuficiente el maltrato y la discriminación histórica y sistemática a las pedanías y a todos sus vecinos y vecinas, también silencian a sus alcaldes pedáneos cuando publican comentarios en redes sociales", y añade que "estos gestos déspotas, propios de regímenes autoritarios se producen por esa extraña y estrecha relación de PP y Cs con la extrema derecha, que campa a sus anchas como si fuera esta la que gobierna. Al final, todo se pega".

No obstante, asegura la concejala, "el retrato fijo que les está quedando es también que están más pendientes de denuncias y críticas de quienes no piensan como ellos, que de estar gestionando las muchas y penosas asignaturas pendientes que el equipo de Ballesta tiene, como el transporte, por no hablar de la demora en presentar los presupuestos de 2020, que ya para lo que queda, que los dejen para 2021".