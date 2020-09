Una app informará en tiempo real de la disponibilidad de 42 aparcamientos en Murcia

La Junta de Gobierno ha aprobado hoy los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de mantenimiento y conectividad de la sensorización de aparcamientos de vehículo eléctrico. El asunto se ha aprobado a propuesta de la Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta, que dirige el edil Antonio Navarro.

Este proyecto busca incentivar el uso del vehículo eléctrico y posicionar a Murcia como una ciudad de referencia a nivel nacional e internacional en el ámbito de la sostenibilidad.



Medio centenar de plazas

El proyecto 'E-fastpark Murcia' consiste en la consulta de la disponibilidad de 42 de las 46 plazas de aparcamiento exclusivo para vehículos eléctricos cuya ocupación o disponibilidad está monitorizada por una red de sensores de detección empotrados en las plazas de aparcamiento que se conectarán con una aplicación móvil.

De esta manera, cualquier conductor podrá en tiempo real si las plazas están libres u ocupadas consultando la APP y podrá planear sus desplazamientos al centro de la ciudad.



Análisis de multitud de parámetros

La ubicación exacta de estas plazas de aparcamiento que forman parte del proyecto ha sido seleccionada a través de un estudio de la Universidad de Murcia.

Se han empleado multitud de parámetros para realizar la selección de las mejores ubicaciones para reservar plazas de aparcamiento para coches eléctricos. Por ejemplo, se ha valorado la densidad de población de cada emplazamiento, el número total de plazas de aparcamiento de la calle, su aforo y la existencia de centros atractores de movilidad, entre otros.



Pilar esencial de Murcia Smart Ciy

La consolidación de la movilidad eléctrica es uno de los pilares esenciales del nuevo modelo energético y, en particular, de la estrategia Murcia Smart City, que lleva a cabo la Concejalía de Desarrollo Urbano y Modernización de la Administración que dirige José Guillén.

En este contexto, el Ayuntamiento e Iberdrola trabajan de la mano para fomentar el uso del vehículo eléctrico, superando las barreras actuales de opción de dicha movilidad, como la ausencia de infraestructuras de recarga rápida en espacios de titularidad y acceso público.

Con el proyecto 'MiMurcia' se pretende ampliar se pretende ampliar las plazas reservadas a vehículos eléctricos instalando 40 nuevas plazas sensorizadas.



Mayor eficiencia energética

Ambas entidades comparten objetivos comunes, relativos al cambio de modelo de la movilidad en las ciudades, basado en la electrificación del transporte, con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia energética, así como reducir las emisiones asociadas al transporte y mejorar la calidad del aire en las ciudades.

Estas acciones también están alineadas con la estrategia municipal Aire Limpio y la Estrategia Local del Vehículo Eléctrico, que fomentan el uso de las energías renovables y el desarrollo sostenible de la movilidad, así como nuevos sistemas de transporte en la ciudad y nuevos modelos de movilidad, aplicando las últimas innovaciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida y los servicios que se prestan a los murcianos.

En concreto, el convenio para un desarrollo innovador de infraestructuras de recarga rápida de Vehículos Eléctricos en Murcia que suscribieron el Consistorio murciano e Iberdrola el pasado mes de enero fue impulsado por la Oficina Murcia Smart City, en colaboración con la Agencia Local de la Energía.



Nuevos puntos de recarga de vehículo eléctrico

Además, Murcia contará con cinco puntos de recarga rápida de vehículos eléctricos, que están diseñados para fomentar el uso del vehículo eléctrico en el municipio e impulsar la creación de una red pública de puntos de recarga rápida.

De esta forma, el Ayuntamiento de Murcia, a través de las concejalías de Desarrollo Urbano y Modernización de la Administración, Movilidad Sostenible y Juventud y Desarrollo Sostenible y Huerta, junto a Iberdrola, promueven dentro del proyecto estratégico Murcia SmartCity, la movilidad eléctrica en el municipio.

Actualmente, Murcia dispone de más de una veintena de localizaciones distintas para la recarga de vehículos eléctricos, distribuidas por gasolineras, centros comerciales y aparcamientos públicos.



Puntos de recarga gratuitos el primer año

Los cinco nuevos puntos de recarga para coches eléctricos serán gratuitos durante un año para los usuarios de vehículos eléctricos, a contar, en concreto, desde la puesta en funcionamiento de los mismos por parte de cada usuario.

Al finalizar este periodo, el servicio continuará siendo de carácter gratuito para las familias numerosas, así como para mayores de 65 años y jóvenes menores de 30 años, ya sean residentes o visitantes a Murcia, durante hasta cuatro años, tiempo máximo prorrogable de este Convenio.

Asimismo, los vehículos eléctricos del Ayuntamiento de Murcia también podrán utilizar los puntos de recarga de forma gratuita, impulsando el uso del vehículo el eléctrico en el municipio.

Las ubicaciones de las plazas de aparcamiento que se encuentran actualmente sensorizadas y que se podrán consultar por medio de E-fastpark son las siguientes:

-C/ Mayor 95, Espinardo (2)

-Paseo Duques de Lugo 13 (1)

-Av. De los Pinos 5 (2)

-Av. Juan Carlos I - frente a Biblioteca regional (1)

-Av. Abenarabi - frente edificio de servicios Municipales (1)

-Av. Juan de Borbon - frente colegio Fuenteblanca (1)

-Av. Juan de Borbon - frente a oficina BMN (1)

-C/ Actor Isidoro Marquez - Colegio Maristas (2)

-Ronda de Levante - Consejería de Sanidad (1)

-Plaza Circular - Frente Colegio Capuchinos (1)

-C/ Cronista Carlos Varcarcel 5 - Puerta del Club de Tenis (1)

-C/ Ronda Norte 2 (2)

-C/ Isaac Albeniz 3 (2)

-C/ Santa Teresa - frente a oficina del Catastro (2)

-Plaza de San Agustin 10 (1)

-Av. Arquitecto Miguel Angel Beloqui frente a Pujante Motor (1)

-Av. De la Fama 7- Frente Consejería de Educación (1)

-Av. Primero de Mayo esquina Av. Intendente Jorge Palacios (2)

-Av. de la Justicia 3 (1)

-Av. San Juan de la Cruz 15 (2)

-Glorieta de España, junto a MUyBICI (1)

-Av. Rio Segura 6 - esquina C/ Ambrosio Salazar (1)

-C/ Cartagena nº75 - Frente estación de MUyBICI (1)

-Av. Juan Antonio Perea - Proximo a Estación del Carmen (1)

-Alameda de Capuchinos 9 (1)

-Av. Pio Baroja 17. Junto a Polideportivo Infante (1)

-C/ Pio XII, 13ª (1)

-Paseo de Florencia esquina con C/ Dr. Mesa del Castillo (2)

-Paseo de Florencia 50 (1)

-Av. Juan Carlos I, 3. Santo Angel (2)

-Av. Primero de Mayo 120, El Palmar. Hosp. Virgen de la Arrixaca (2)