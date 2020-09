La ORA en Murcia será gestionada por Urbamusa

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha dado luz verde esta mañana al inicio del expediente para la remunicipalización del servicio de estacionamiento regulado de vehículos en superficie (ORA) en la ciudad. La empresa municipal Urbamusa será la encargada de gestionar este servicio tras los votos favorables del Partido Popular Vox. Por su parte, Cs se ha abstenido. Por el contrario, PSOE y Podemos han votado en contra de este expediente.

Finalmente el equipo de Gobierno ha conseguido el apoyo del partido conservador que dirige José Ángel Antelo, ya que la concejala popular de Movilidad Sostenible, Rebeca Pérez, se comprometió ayer a mejorar las condiciones laborales y salariales de los más de cincuenta trabajadores, mantener la plantilla y reducir las tarifas para los usuarios.

Tras la adjudicación inicial, ésta debía pasar por el Pleno municipal para que fuese definitiva, pero el pasado mes de julio quedó en el aire ante las dudas que planteaban los grupos de la oposición, quienes pedían que se ampliaran los informes que se habían presentado.

Hasta octubre del año pasado, fecha en la que venció el contrato, la empresa privada Eysa fue la encargada durante 20 años de regular este servicio. Entonces Urbamusa asumió la gestión de los aparcamientos en superficie de la capital.

Aunque desde Ciudadanos su portavoz Mario Gómez ha destacado que un expediente de este tipo necesita la "unanimidad" de todos los grupos políticos con representación en el Consistorio y ha solicitado un nuevo aplazamiento por unos días para llegar a un consenso total, su formación ha votado a favor de la propuesta del PP.

Así, la formación naranja ha apoyado hoy la propuesta del PP después de que el pasado lunes se uniese en un primer momento a la oposición para frenar la adjudicación definitiva del servicio a la empresa municipal al considerar que podía "incurrir en irregularidades"

El concejal socialista Juan Vicente Larrosa ha esgrimido que no apoyaría este expediente porque "no se han seguido los cauces reglamentarios" ya que, según ha recalcado a Pérez, los informes "se deben hacer a priori, no a posteriori". Por su parte, el portavoz de Podemos, Gines Ruiz, ha indicado que "el expediente no se ha tramitado de forma adecuada" y que el proceso debe ser transparente.