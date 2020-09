El Ayuntamiento de Murcia recula ante las críticas y suspende los talleres en la Gran Vía

El Comité de seguimiento de la Covid-19 en el Ayuntamiento de Murcia ha acordado que la Gran Vía cerrará mañana de 10 a 14 horas al tráfico de vehículos para favorecer la movilidad saludable y garantizar la distancia física a pesar de la oposición de Ciudadanos y PSOE.

Sin embargo, desde el Cosistorio han dado marcha atrás y han decidido aplazar la realización de los talleres saludables en este entorno, que se destinará exclusivamente al uso peatonal y ciclista. La coordinación entre el Área de Salud y el servicio de movilidad del Ayuntamiento de Murcia ha adoptado esta decisión basándose en los últimos datos del avance de la pandemia en el municipio de Murcia.

El concejal de Deportes y Salud, Felipe Coello, ha dicho este sábado que estas actividades son reformuladas, replanteadas o reorientadas a diario y que ésta no es una decisión extraordinaria sino un trabajo colectivo de coordinación para dar seguridad y tranquilidad a los murcianos desde la responsabilidad y la serenidad".

Por tanto, mañana no habrá talleres centrados en la bicicleta –para aprender a repararla y circular con ella, para personalizarla, etc.–, ni circuitos de seguridad vial ni actividades para probar patinetes eléctricos.

Coello, el alcalde José Ballesta, la concejal de Movilidad Sostenible y Juventud, Rebeca Pérez, y el concejal de Desarrollo Urbano y Modernización de la Administración, José Guillén, asistirán al acto.



Pérez vuelve a señalar el 8M

La concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, Rebeca Pérez ha indicado que "el PSOE, partido responsable del 8M, no es el más indicado para dar lecciones cuando todas las actividades las hemos desarrollado con la máxima seguridad".

Pérez ha reprochado que "los socialistas nos digan cómo tenemos que hacer las cosas cuando llueven las críticas internacionales hacia la gestión de la pandemia realizada por el Gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza". En este sentido, la concejala ha indicado que los socialistas en el Ayuntamiento de Murcia que "en vez criticar y hacer política de esto, tendría que meter la cabeza en el suelo cual avestruz porque tenemos a todo el mundo criticando la gestión de la pandemia en nuestro país".

Así, Pérez ha recordado que la prensa internacional como The Guardian o Financial Times o The New York Times han criticado la gestión de la crisis sanitaria del Gobierno de España calificándola como la peor del mundo. "A estas críticas se han sumado organismos como el FMI o la OCDE que han criticado la gestión económica lo que supongo que habrá provocado el sonrojo de todos los socialistas", ha indicado la concejala.

"Ciudades gobernadas por el PSOE como Palma de Mallorca, Valladolid, Hospitalet también han organizado sus actividades de la Semanas de la Movilidad además de otras gobernadas por sus socios de Podemos como Barcelona pero se ve que allí no pasa nada", ha explicado Pérez.

Pérez respondía así al portavoz socialista, José Antonio Serrano, había exigido la cancelación del acto y pidió al consejero de Salud, Manuel Villegas, que lo prohíba al ser multitudinario con "postureo y fotos" de Ballesta. "Ballesta se encuentra como un pez fuera del agua y tiene que estar continuamente inaugurando y creando eventos para su lucimiento personal y para la foto, por supuesto sin salir de las cuatro calles de la capital", afirmó Serrano.

También llovieron críticas del socio de Gobierno en el Ayuntamiento de Murcia, Ciudadanos. "Se trata de una actuación irresponsable en plena pandemia y con tan altas cifras de contagios", afirman desde Cs, que añaden que "en estos momentos la prudencia y la responsabilidad tienen que prevalecer si queremos concienciar a la sociedad de la situación que estamos viviendo y de la necesidad de cumplir a rajatabla con las recomendaciones sanitarias".