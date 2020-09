Unas 300 personas sin mascarillas celebran un 'macrobotellón' en el Espíritu Santo

En la calle Sevilla del Espíritu Santo, de la pedanía murciana de Espinardo, se está llevando a cabo "una fiesta de pedida" de una mujer con unos 300 participantes sin mantener la distancia de seguridad y sin que prácticamente nadie lleve mascarilla.

Así lo han denunciado a esta Redacción vecinos de la zona que aseguran que el "macrobotellón", que ha congregado a invitados de distintos municipios de la Región y hasta de otras provincias como Alicante y Albacete, lleva realizándose desde las seis de la tarde. Sospechan que la fiesta continuará hasta por lo menos mañana por la noche y temen que la falta de medidas de seguridad propague el coronavirus y pueda llegar a afectar a residentes en este barrio de Espinardo.

Además, según los testimonios recogidos, los vecinos llevan llamando al 112, a la Policía Nacional y a la Policía Local desde esta mañana, al tener conocimiento de que se estaba organizando este macrobotellón, sin que ninguna patrulla haya acudido para impedir esta congregación multitudinaria, que ha reunido a centenares de personas que han llegado con altavoces gigantes alquilados y que llevan varias horas bebiendo y comiendo al aire libre. "Tanto decir la Policía Local que han multado a miles de ciudadanos por no llevar mascarilla, y aquí no ha venido ningún agente pese a que hemos llamado más de cuarenta veces", se lamentaba un vecino, quien añadió que "nos dicen 'ahora mandamos una patrulla' pero aquí no hemos visto a agente alguno".

Los residentes en la zona, según indica, llevan años sufriendo los perjuicios de las fiestas en la calle (sobre todo molestias de ruido) aunque en esta ocasión este macrobotellón ha generado más alarma por la gran cantidad de contagios de coronavirus que se están produciendo en esta segunda ola. "No es normal que avisemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad desde por la mañana y no se haga nada para impedir este macrobotellón", afirma un residente.

Esta Redacción ha intentando obtener la versión tanto del 112 como de la Policía Local sobre las llamadas realizadas por los vecinos. Un portavoz del servicio de emergencias ha indicado que el macrobotellón es competencia de seguridad ciudadana y desde Policía Local no podían facilitar información por ser un asunto confidencial.