Murcia recuperará las actividades deportivas municipales desde el 1 de octubre

Murcia recuperará el próximo 1 de octubre las actividades deportivas municipales que quedaron en suspenso el pasado mes de marzo por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, en esta ocasión el número de plazas ofertadas se ha reducido a la mitad, con 7.620 plazas en total, para garantizar las medidas de aforo y seguridad.

El concejal de Deportes y Salud, Felipe Coello, ha informado tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno que en este encuentro se ha aprobado el programa de actividades de este próximo curso que comenzará el 1 de octubre y se prolongará hasta el 30 de junio, un programa adaptado y modificable en función de la evolución de la pandemia.

Coello indica que de esta forma "pretendemos recuperar la vida deportiva del municipio, ya que el deporte es parte de nuestra salud, y debemos adaptarnos a una situación (coronavirus) que va a formar parte de nuestra vida en los próximos meses". Por lo que, "si hacemos las cosas con responsabilidad no habrá problemas", afirma.

En concreto, se oferta un total de 7.620 plazas distribuidas en doce instalaciones municipales: las piscinas Mar Menor (1.704), Infante (779), Puente Tocinos (889) y El Palmar (613), el Palacio de Deportes (895), los pabellones Príncipe de Asturias (1.480), Infante (80), Félix Rodríguez de la Fuente (El Carmen) (64) y La Torre de Puente Tocinos (48), los polideportivos Infante (98) y José Barnés (758), así como las pistas de pádel de JC1 de Espinardo (212). En cuanto a los precios, se mantendrán los mismos que años anteriores.

Por primera vez y con motivo de la situación derivada de la covid-19, el programa se dividirá, a efectos de inscripciones, en tres ciclos: el primero será del 1 de octubre al 30 de diciembre de 2020; el segundo se extenderá del 4 de enero al 31 de marzo de 2021; y el tercero será del 5 de abril al 30 de junio de 2021.

El servicio ha acordado, provisionalmente, el trimestre como único periodo posible de inscripción, de modo que no será posible aplicar las bonificaciones por pago anticipado semestral ni por curso completo. Asimismo, el usuario que desee continuar en el segundo trimestre deberá inscribirse nuevamente en las fechas habilitadas para ello.

Asimismo, en los Centros Deportivos Inacua (Ferrovial Servicios S.A), La Flota (Forus Deporte y Ocio S.L.U), JC1 (Concesiones Administrativas del Mediterráneo S.L.), Verdolay (Instalaciones Deportivas de Murcia, S.L), y Cabezo de Torres (FCC Aqualia S.A), que son gestionados mediante concesión por las sociedades referidas, se están desarrollando los correspondientes programas deportivos para este Curso 2020/2021.



Inscripción para el primer ciclo

Los adultos de entre 18 y 64 años iniciarán la actividad deportiva el 1 de octubre, mientras que los menores de 0 a 17 años, lo harán el 15 de octubre. Ambas franjas de edad terminarán el 30 de diciembre.

Inicialmente se habilitará un plazo de inscripción o reserva solo para aquellos usuarios que estuvieran inscritos en una actividad deportiva a fecha 13 de marzo, para una actividad, turno e instalación equivalente a la contratada en marzo de 2020. Este plazo de inscripción se inició ayer, el 17 de septiembre, para los usuarios de entre 18 y 64 años, y desde el 30 de septiembre, para los usuarios menores de edad.

La inscripción se podrá realizar de dos formas: la web http://mi.murciadeportes.com (inscripción de alta online) y el teléfono de reservas 968 980628 (horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas), en la que se realizará una pre-inscripción o reserva y se les dará una cita para que formalicen su inscripción de forma presencial. A partir del 1 de noviembre se abrirá la inscripción a nuevos usuarios (no inscritos en marzo 2020).



Diversidad de actividades

Las piscinas climatizadas (Mar Menor, Infante, Puente Tocinos y El Palmar) ofertan actividades de enseñanza de natación para aquellos usuarios que quieran aprender a nadar o perfeccionar su estilo, actividades acuáticas diseñadas para embarazadas o personas con discapacidad no severa, así como actividades acuáticas de Aquagym y natación sin monitor.

El Palacio de Deportes y el Pabellón Príncipe de Asturias cuentan con actividades deportivas de acondicionamiento físico, zumba, actividad coreográfica, pilates y musculación. El polideportivo Infante dispone de la modalidad de enseñanza de pádel, mientras que en el polideportivo José Barnés se impartirá la actividad de enseñanza de tenis, tanto para adultos como para menores.

Por otra parte, en los pabellones Infante, Félix Rodríguez de la Fuente (El Carmen) y La Torre de Puente Tocinos se oferta la actividad de acondicionamiento físico. Asimismo, en las próximas fechas los murcianos también podrán practicar pádel en pistas de Espinardo, donde se ofrecerá una oferta de clases para la enseñanza, tanto para menores como para adultos.



Novedades del programa 2020/2021

El Programa de Actividades Deportivas para el curso 2021/2021 queda supeditado a la evolución de la pandemia ocasionada por la covid-19. De esta manera, en función de las medidas e instrucciones que se vayan estableciendo por las autoridades gubernamentales y sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria podrá ser revisado, modificado o, incluso, suspendido de forma provisional o con carácter definitivo.

Así, con el fin de proteger la salud de los usuarios, este año no se ofertarán actividades deportivas a las personas mayores de 65 años. Se trata de una medida provisional que podrá ser modificada en función de la evolución de la pandemia y las instrucciones sanitarias. Asimismo, se ha adoptado no ofrecer la actividad de natación de diversidad funcional severa, debido al contacto físico permanente que se requiere entre técnico y alumno.

Otras novedades para el próximo curso son la supresión de los servicios gratuitos de ludoteca en el Pabellón Príncipe de Asturias y Palacio de Deportes, así como el servicio de sauna en este último. En este sentido, tampoco estará disponible la figura de Abonado Deporte Municipal.



Medidas Covid-19

La Concejalía de Deportes y Salud ha adecuado el Programa de Actividades Deportivas para el curso 2020/2021 a la actual situación de crisis sanitaria, aplicando las medidas generales de higiene, prevención y aforo, así como las específicas de contención y aforos aplicables al sector deportivo de conformidad con la normativa vigente.

El protocolo de buenas prácticas en instalaciones deportivas y el plan de contingencia están disponibles en la web municipal murciadeportes.com. Entre las medidas contempladas se encuentran: uso obligatorio de mascarilla, mantener la distancia de seguridad, el acceso a la instalación se deberá realizar con una antelación máxima de 10 minutos previos al inicio del curso, está prohibido el uso de secadores de aire por el posible riesgo de transmisión del virus. Con respecto a las piscinas climatizadas, se habilitará el uso de taquilla para que todas las pertenencias del usuario se guarden en éstas. No estará permitido el uso de vestuarios, duchas, guardarropa ni taquillas en las instalaciones deportivas, excepto las acuáticas, por lo que el usuario deberá acceder con la indumentaria necesaria para la práctica de la actividad deportiva.

También estará prohibido el intercambio de material deportivo sin su desinfección previa. El usuario deberá limpiarlo con pulverizadores de gel hidroalcohólico o liquido desinfectante, que se le facilitarán en la instalación, antes y después de su utilización.

Asimismo, los usuarios deberán aclarar bajo su responsabilidad que conocen y aceptan los protocolos y normativa vigente; que no padecen ninguna enfermedad o patología que impida la práctica de la actividad; que no acudirán a la instalación en caso de presentar sintomatología compatible con la covid-19, etc.

Con el fin de desarrollar el Programa de Actividades Deportivas para el curso 2020/2021, la Junta de Gobierno ha aprobado hoy el levantamiento de la suspensión de los contratos relativos al servicio de docencia en las instalaciones municipales donde se desarrollarán las actividades correspondientes, que fueron interrumpidas durante el estado de alarma.

De esta manera, la empresa Vectoris continuará con este servicio en el Palacio de Deportes, Estadio Monte Romero y otras ubicaciones del Ayuntamiento; Ebone Servicios Educación Deporte seguirá en las instalaciones de José Barnés; Ferrovial Servicios lo hará en los pabellones Príncipe de Asturias, La Torre (Puente Tocinos), Félix Rodríguez de la Fuente (El Carmen) y pabellón y polideportivo Infante.

Toda la información sobre el Programa Deportivo Docente para el curso 2020/2021 se encuentra en la página la web municipal murciadeportes.com.