Denuncian la desaparición de una menor de 15 años en Murcia

La menor Paula Marín, de 15 años de edad, falta de su casa de Murcia desde este martes, día 25, explicó a LA OPINIÓN su padre, Jesús Marín. El hombre explicó que su exesposa, con la que reside la adolescente, denunció ante la Policía que su hija se había marchado.

El progenitor, que atiende a este periódico por teléfono desde La Manga, admite que llegó a tener sospechas de que la menor se había podido ir con un chico, pero que su otra hija habló con esta persona y le aseguró que Paula no estaba con él. Apostilló que la adolescente había dejado una nota en la que comunicaba su marcha, sin dar más detalles.

Al tratarse de una menor de edad, la desaparición se considera de alto riesgo. No obstante, los indicios apuntan a una desaparición de carácter voluntario. Jesús Marín asegura que su hija aún no se ha puesto en contacto con ellos y que "pensábamos que se había ido fuera de Murcia", aunque aún no saben nada en concreto.

Allegados de la menor, que se fue de su casa con ropa y dinero en efectivo, hacen circular por redes sociales su fotografía, con el fin poder hallar una pista sobre su paradero. La Policía tiene conocimiento del caso.