El caso de los destrozos en las vías llega hoy a juicio con la conformidad aún en el aire

La Fiscalía solicita penas que suman hasta 8 años de cárcel para los tres acusados de incendiar las vías y hacer destrozos en ellas durante una protesta para clamar por el soterramiento en Murcia. Los tres sospechosos están citados en la mañana de hoy en Audiencia Provincial, para ver si se puede llegar a una conformidad.

En el caso de estas personas acepten el pacto al que llegue su abogado con la Fiscalía, tendrían que declararse culpables y así expresarlo. No obstante, fuentes judiciales apuntaban ayer que la conformidad no estaba clara: no solo es el Ministerio Público, ha de hablar el abogado del Estado.

La Fiscalía considera que estos tres sospechosos han de indemnizar a Adif y a Adelsa por los daños causados, con 56.323,19 y 77.427,37 euros por los daños.

Allegados de los acusados han llamado a concentrarse hoy, en la puerta del Palacio de Justicia, pues creen que los procesados son «cabeza de turco de todo el movimiento vivido» en las vías.

Aquella noche en cuestión, hace casi tres años, hubo muchos destrozos. Algunas personas lograron tirar parte del tramo de muro que ya se había levantado. Además, tiraron todo tipo de objetos a las vías, lo que obligó a cortar el paso ferroviario. La tensión fue en aumento. Ardieron contenedores. La Policía Nacional había montado un amplio despliegue para evitar incidentes.