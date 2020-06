La aprobación del Plan de Reactivación no salva la crisis en el Gobierno de Murcia

J. C. Caval

Mario Gómez (centro) con los portavoces de la oposición, Ginés Ruiz (izquierda) y José Antonio Serrano. J. C. Caval

Como estaba previsto, este jueves se ha aprobado en un Pleno Extraordinario el Plan de Reacivación Socioeconómica para el municipio de Murcia con el apoyo de todos los grupos municipales excepto Vox, que se ha abstenido.

Pese a haber un acuerdo entre casi todos los grupos, los ataques entre ellos han estado presentes desde primera hora de la mañana. Mario Gómez reapareció en la rueda de prensa anterior al Pleno afirmando que "para Ciudadanos no ha habido ninguna crisis". En este sentido, afirmó que "si cualquier acción que haga Cs va a ser tomada por alguien como una crisis, ese tiene un problema". Y subrayó que su relación con el alcalde de Murcia, José Ballesta, "es la misma de antes".

Rebeca Pérez tomó la palabra en un primer momento para enumerar todas las iniciativas que ha liderado el Gobierno local para hacer frente a la pandemia de coronavirus y también aprovechó para "apelar al sentido común y a la lealtad institucional".

El primer teniente de alcalde, Mario Gómez, insistió durante el Pleno en que estas tres semanas desde que llegara a un acuerdo con la oposición y creara un conflicto con su socio de Gobierno ha de servir como "reflexión" porque "desde Cs solo se pretendía abrir un debate para hacer un diagnóstico de la situación", y anunció que se ha pasado de "un punto de no retorno a un espacio lleno de posibilidades". Asimismo, no se mostró arrepentido por sus actuaciones pasadas. "Lo volveríamos a hacer", sentenció.

Cuando Pérez volvió a tomar la palabra, se quejó de que PSOE, Podemos y Ciudadanos no permitiera aportar al PP porque ni siquiera les llamaron. Y acusó a Gómez de haber "dinamitado" las reuniones de trabajo: "No comparto su hipocresía".

Esas afirmaciones molestaron al portavoz naranja, quien hacía unos minutos negaba que existiera crisis alguna en el equipo de Gobierno, que advirtió a su homóloga popular que no fuera por ese camino. "No mienta más por el bien del acuerdo de gobernabilidad", le espetó.

Los grupos de la oposición, que habían llegado a un acuerdo con Cs hace tres semanas, afearon al Partido Popular que hubieran retrasado la aprobación del texto y, en consecuencia, la aplicación de las medidas, por querer "hacerse la foto". Además, PSOE y Podemos resaltaron que el nuevo Plan de Reactivación contiene el 98% de las acciones del anterior acuerdo. "Cómo no vamos a apoyarlo, si lo elaboramos nosotros hace unos días", manifestó el portavoz morado, Ginés Ruiz, para quien la crisis entre Cs y PP no es más que un "ataque de infidelidad" que han pagado los murcianos al ver "paralizado" el Ayuntamiento, que llegó a suspender en dos ocasiones la Junta de Gobierno.

José Antonio Serrano, portavoz del grupo municipal socialista, echó en cara al alcalde Ballesta que no hubiera liderado él el Plan de Reactivación hace semanas y consideró que el municipio se haya visto sumido en un "espectáculo con malos actores". También subrayó que su partido ha sido "leal" y ha mantenido una actitud de "proposición", al tiempo que afirmaba que "las flores de la Glorieta no han podido tapar las protestas de los ciudadanos a las puertas del Consistorio".

El portavoz de Vox, José Ángel Antelo, recordó a José Ballesta que hace tres semanas ya le pidió que sacara a Mario Gómez del equipo de Gobierno y no lo hizo, por lo que ahora se ha convertido en su "cómplice". Pese lo que considera un "pacto oscuro", Antelo se mostró complacido con que se hayan sumado tres de sus iniciativas, aunque lamentó que no se incluyeran medidas "en favor de la tauromaquia, que es nuestro pasado, presente y futuro", no tampoco ninguna acción de apoyo a la agricultura.