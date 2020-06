Absuelto uno de los dos acusados de matar a una mujer a la que robaron el bolso en Murcia

La víctima, Mª del Carmen, tenía 86 años cuando, en agosto del año pasado, fue abordada por la calle por un sujeto que le quitó el bolso, la tiró al suelo al hacerlo y la dejó malherida. La mujer fallecía diez días después en el Virgen de la Arrixaca de Murcia.

La Policía Nacional aún tardaría unos meses en localizar y arrestar al atacante y a otro joven que iba con él. La colaboración ciudadana fue clave para detener a José Manuel A. R., autor material del tirón mortal, y a Mohammed D. C. Las cámaras de unos recreativos los grabaron a ambos por la calle. El caso ha llegado a juicio ahora, y ya hay sentencia.

"Quedó claro el móvil del apoderamiento con ánimo de lucro, la violencia empleada y el homicidio imprudente al producirse diez días después del hecho el fatal desenlace de la víctima, existiendo una clara relación de causalidad entre la caída consecuencia de la acción del tirón y el fallecimiento, tal como consta en informe elaborado por el médico forense durante la fase de instrucción y ratificado por el mismo en el acto del juicio", destaca el auto del Juzgado de Lo Penal Nº 4 de Murcia, que ha condenado al individuo que abordó a la señora a pasar tres años en prisión.

En cuanto al otro joven, no queda probado que estuviese vigilando mientras su compañero cometía el delito. Así, "se desconoce si Mohammed efectuó labores de vigilancia o si también participó en el hecho tirando a la señora y huyendo por calle Simón García, pero desde luego ninguna prueba existe de dicha participación en esta causa y la convicción a la que se llega por todo lo expuesto es que fue el propio José Manuel quien realizó el acto violento y provocó la caída de la víctima", se lee en el auto. "No se puede dictar una sentencia condenatoria especulando una participación, que, aunque fuera real, no consta probada, y desde luego no puede basarse en el hecho de que los dos llegaran juntos a Murcia", añade al respecto.

Así, José Manuel, defendido por Jorge Novella, además de cumplir dos años de cárcel por robo con violencia y uno más por homicidio por imprudencia grave, tendrá que indemnizar a los hijos de su víctima con 112.000 euros. Y Mohammed, defendido por Rafael Carmona, queda absuelto de todos los cargos.