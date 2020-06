Cs mete en cintura a Gómez, que tendrá que olvidarse de su acuerdo con PSOE y Podemos

La «artimaña política» –como la llamó el Partido Popular– de Mario Gómez, que acordó con el PSOE y Podemos un Plan de Reactivación Socioeconómica para el municipio de Murcia,no ha tenido más que siete días de recorrido. La gestora de Ciudadanos ha decidido que el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento tendrá que olvidarse de ese acuerdo y elaborar uno nuevo con su socio de Gobierno, el PP.

«Se hará un plan distinto que pueda integrar las propuestas alcanzadas con PSOE y Podemos, pero que parta del equipo de Gobierno», explicó el presidente de la gestora de Ciudadanos, Jerónimo Moya, tras salir de la reunión mantenida entre representantes de Cs y PP. A ella acudieron el coordinador de Transparencia, Ética y Participación del PP, Enrique Ujaldón, y el alcalde de San Javier y representante del PP regional en el Comité Nacional de Acuerdos para la Gobernabilidad formado en 2019, José Miguel Luengo. Por Ciudadanos estuvo presente, además de Moya, el secretario de Comunicación de la gestora, David Sánchez.

Desde la formación naranja, que aseguran que el tono de la reunión fue «muy cordial», buscan que el nuevo Plan de Reactivación «tenga unanimidad». El anterior fue descrito por Mario Gómez como una «oportunidad» para que Gobierno y oposición «trabajen en la misma dirección» e, incluso, apuntó que «podría dar pie a tener el primer presupuesto aprobado por unanimidad del Ayuntamiento». Sin embargo, para los populares supuso un «incumplimiento rotundo» del primero punto del pacto de Gobierno, donde se establece que «los dos grupos firmantes acuerdan trabajar en unidad de acción de gobierno, por lo que las decisiones que amparan las funciones ejecutivas y administrativas atribuidas por Ley a los distintos órganos municipales deberán ser consensuadas por ambos».

Con Mario Gómez de vuelta al redil del alcalde, José Ballesta, el pacto «se mantiene, por supuesto», asegura Moya. En declaraciones a EFE, el popular José Miguel Luengo afirmó que «no peligra», más bien al contrario, pues el acuerdo «ha salido reforzado» y «no se va a tocar».

La oposición

A los grupos municipales socialista y de Podemos les queda ahora esperar a ver si el nuevo Plan de Recuperación del PP y Cs recoge alguna de las 67 medidas que elaboraron. «Igual es el mismo pero con dos puntos más añadidos», afirmaba con sorna ayer a esta Redacción el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José Antonio Serrano, quien espera ahora un «reporte» de Ciudadanos que explique lo sucedido. «Mantendremos nuestro acuerdo, pero si hacen mejoras, lo aceptaremos. Estamos por el diálogo», comentó, al tiempo que reconocía lo «raro» que le parece que se llegue a un acuerdo para «desacordarlo por presiones».

En la misma línea se mostró ayer el portavoz del grupo municipal de Podemos, Ginés Ruiz: «La foto es importante». Lamenta la semana de «juego sucio» entre el Partido Popular y Ciudadanos, «en donde hemos visto hasta cómo se filtraban vídeos».

Al edil morado le parece «ridículo» que se eche para atrás el plan acordado hace una semana cuando ni siquiera se ha debatido en el Pleno Extraordinario convocado por los partidos firmantes –que llegará a celebrarse si Gómez no renuncia–. «No he escuchado a ningún concejal hablar de ninguno de los puntos del acuerdo, y es porque son de sentido común. Y mientras, por ejemplo, las madres nos siguen llamando porque no les llegan las becas de comedor», comentó.