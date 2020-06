Rebeca Pérez: "Mientras su partido pide entendimiento, Mario Gómez va por su cuenta"

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, ha criticado este miércoles que el portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, "mantiene su órdago de crear un gobierno paralelo con PSOE y Podemos, mientras su partido, Cs, pide diálogo y entendimiento", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Pérez ha señalado que "Mario Gómez no ha variado ni un ápice su hoja de ruta y continúa con su plan de aprobar por la puerta de atrás un plan de gobierno con PSOE y Podemos, vincular el presupuesto municipal y crear un gobierno paralelo en el Ayuntamiento de Murcia con los partidos de izquierdas".

"Desde que se conocieron las negociaciones secretas de Mario Gómez, estamos oyendo declaraciones de responsables de su partido, Ciudadanos, manifestando que no van a continuar en esa línea y que no sabían nada de lo que estaba haciendo su portavoz en el Ayuntamiento de Murcia", según Pérez.

Sin embargo, lamenta que "lejos de retractarse y reconocer sus contubernios políticos, Mario Gómez va por su cuenta y ha mantenido su órdago y su hoja de ruta con los partidos de izquierdas".

"Mantiene su traición y deslealtad con su plan de gobierno con la izquierda, quiere aprobar un presupuesto municipal elaborado de forma clandestina y ha ignorado el nuestro dándonos largas para no aprobarlo. A ello se suman sus continuas trabas al trabajo del resto del Equipo de Gobierno y sus malas formas con los compañeros y funcionarios", ha indicado la portavoz popular.



"SI NO TE GUSTA, TE LA ENVAINAS"

La portavoz popular ha denunciado públicamente que, durante el estado de alarma, Mario Gómez "bloqueó y dinamitó cualquier posibilidad de aprobar por unanimidad el plan de Soporte Social, atacando gravemente y faltando al respeto a su compañera de Gobierno, Pilar Torres".

Así, advierte de que en un vídeo que se ha hecho público recientemente se puede comprobar la "prepotencia y actitud de Mario Gómez" en el Ayuntamiento.

Pérez se refiere en concreto al vídeo en el que la concejala de Derechos Sociales y Familia, Pilar López, le recrimina a Gómez: "No sé si es que no me funciona el micro o es que no me escuchas".

A lo que Gómez le responde que "pueden ser" las dos cosas. "Tendrás que escuchar lo que tengas que escuchar, te puedas sentir mejor o peor, lo siento; si te gusta, bien, y si no, te la envainas, y perdóname porque no tienes otra", advierte el edil de Ciudadanos a su compañera del Equipo de Gobierno.

"Yo te invito a que vengas para que veas verdaderamente los problemas que hay en este mundo; si fuéramos coherentes hasta pediríamos tu dimisión por la falta de responsabilidad que estás teniendo en este procedimiento", añade Mario Gómez.

En ese momento, el concejal de Deporte y Salud, Felipe Coello, reprocha a Gómez que ponga en "entredicho" el trabajo del jefe de Servicio de la Concejalía de Derechos Sociales, Andrés Duarte, "que lleva toda la vida con este tema, por intentar hacerlo bien, por intentar cada detalle".

"Pero si tú no conoces absolutamente nada, déjalo en manos de los profesionales, Mario, no sé qué necesidad tienes de estar haciendo una guerra continua cada vez que nos metemos en esta historia", asevera Coello. "Yo pinto tanto en esta reunión como lo que puedes pintar tú, salvo que tú eres primer teniente de alcalde", añade el concejal de Salud y Deportes.

Llegados a este punto, Gómez contesta que él no sabe lo que "pinta" Coello. "Yo, si quieres, te digo lo que pinto yo, y si te gusta, bien, y si no, te la envainas, y perdóname, porque no tienes otra; primero porque soy el portavoz de Grupo Municipal Ciudadanos", añade.

En ese momento, la concejala de Educación y Escuelas Infantiles, Belén López, interviene para decirle a Gómez que "la autoridad moral se gana con trabajo y educación, no con gritos".



"CON ALGUIEN ASÍ ES IMPOSIBLE"

"Con alguien así, es imposible", ha señalado Rebeca Pérez en referencia a este vídeo. La portavoz popular añade que "ahora, el que impidió cualquier posibilidad de acuerdo, presenta como un éxito haber llevado a cabo negociaciones secretas con la oposición, a escondidas y sin contar con su socio de gobierno. Mario está haciendo algo a lo que ya nos tiene acostumbrados: decir lo contrario de lo que hace".

Pérez relata los hechos, que comenzaron con la crisis del Coronavirus. "Antes de decretarse el estado de alarma, el alcalde Ballesta incluyó a todos los grupos políticos del Ayuntamiento en el Comité de Salud, donde se adoptaron todas las decisiones por consenso".

Se trata, recuerda, de medidas en el transporte público, instalaciones deportivas y culturales o teletrabajo, entre otras. "A las pocas semanas se crearon dos grupos de trabajo: uno para el Plan de Soporte Social y otro para el de Activación Económica", rememora.

"Los concejales del Gobierno, de PP y Ciudadanos, incorporaron a sus propuestas iniciales en el ámbito social, económico, etc., muchas de las propuestas presentadas por PSOE, Podemos y VOX y estábamos muy cerca de conseguir un documento de consenso", subraya Pérez.

"Sin embargo, a partir de la segunda reunión, y sin motivo aparente alguno, Mario Gómez, nuestro socio de gobierno, directamente y sin tapujos, se encargó de dinamitar y bloquear las reuniones, atacando de forma personal a sus compañeros de Gobierno y haciendo imposible alcanzar un acuerdo", tal y como reprocha la portavoz 'popular'.

"Fue especialmente desagradable, agresivo y soez con mi compañera Pilar Torres, una mujer excepcional y de trato exquisito, que se ha dejado la vida junto a todo su equipo durante las últimas semanas, para garantizar la asistencia a todas las familias de Murcia durante estas semanas tan complicadas", ha subrayado Pérez.

A su juicio, "las palabras, el trato irrespetuoso con los funcionarios de Servicios Sociales y los comentarios machistas de Mario Gómez hicieron que mis compañeros Belén y Felipe tuvieran que pararle los pies, porque hay límites que no se pueden sobrepasar y Mario parece que los ha sobrepasado todos".

"Al principio no entendíamos nada, pero tras la rueda de prensa de la semana pasada lo entendimos todo: Mario Gómez quiso destruir el acuerdo de reactivación social y económica en Murcia para desmarcarse del alcalde y de sus compañeros de equipo", según Pérez, quien cree que se trata de "una deslealtad y una traición que han llegado a un punto de no retorno".

"Su propuesta de gobierno paralelo no es una equivocación puntual o una metedura de pata política, sino la culminación de un plan de obstrucción y anulación a sus compañeros de Gobierno que lleva meses ejecutando", ha concluido.