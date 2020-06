"Todos contra el racismo" en Murcia

Unas 300 personas se han concentrado con pancartas este domingo en Murcia para protestar contra el racismo tras la muerte en Mineápolis (Estados Unidos) de George Floyd, de raza negra, a manos de la policía en un placaje, como falleció también en París Adama Traoré en 2016, al que también se ha recordado.

"En una sociedad racista, no basta con no ser racista, hay que ser antiracista", "De nada sirve que critiques el racismo de Estados Unidos si eres racista en tu propio país", "La revolución no será televisada, será en vivo" y "No se trata de negros contra blancos, sino de todos contra el racismo", se leía en algunas de ellas, portadas sobre todo por jóvenes blancos con mascarillas.

Convocados por las redes sociales de internet por Comunidad Negra Africana y Afrodescendente de España en varias ciudades españolas, han mantenido entre ellos en la amplia plaza de la Universidad de Murcia la distancia interpersonal de dos metros para evitar contagios de coronavirus y un minuto de silencio antes de la lectura de un manifiesto público.

Pedía entre otras cosas la revisión de la Ley de Extranjería para facilitar el asilo y revisar los libros de texto y materiales educativos para que reflejen con precisión los hechos históricos.