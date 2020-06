Cs, PSOE y Podemos presentan sin el PP un Plan de Reactivación en Murcia

No parece lo más normal que Ciudadanos, socio de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia, presente un Plan de Reactivación Socioeconómica del municipio con el PSOE y Podemos; sin embargo, esta es la situación que se dio ayer en el edificio de usos múltiples de la calle Abenarabi.

Los portavoces de los grupos de la oposición y Cs, José Antonio Serrano, Ginés Ruiz y Mario Gómez, han trabajado con sus respectivos concejales en un documento que incluye 67 medidas de carácter social y económico y que supondrían una inversión de 17 millones de euros. Algunas de estas partidas ya están contempladas, ya que no son nuevas y se está trabajando en ellas.

El plan gira en torno a cuatro ejes de actuación como son la protección social, el estímulo económico, el fomento del empleo, la adaptación urbanística y la movilidad. Los principales ejes del plan social son la realización de un plan estratégico de subvenciones, la mejora en el desarrollo de las prestaciones de renta básica de inserción, la coordinación efectiva con las entidades sociales del tercer sector y la elaboración inmediata de un plan de conciliación familiar municipal. Asimismo, contemplará un «plan de medidas de impulso económico» y aspectos como la ampliación del periodo de pago IBI e IVTM; las tasas por aprovechamiento especial de suelo público con mesas y sillas y de plazas, mercados, mercadillos y quioscos; la elaboración y aprobación de un plan de reducción de gasto innecesario; medidas para fomentar el consumo en el comercio y en la hostelería local, y un plan de choque cultural en el municipio.

«Cada uno tiene su agenda»

Para el primer teniente de alcalde y concejal de Fomento, Mario Gómez, la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 es una «oportunidad» para que Gobierno y oposición «trabajen en la misma dirección» e, incluso, apuntó que este plan «podría dar pie a tener el primer presupuesto aprobado por unanimidad del Ayuntamiento». En este sentido, animó al PP a «dejar de lado las políticas oportunistas» y sumarse a esta estrategia. Para el líder de Cs, este plan no se ha desarrollado a espaldas del PP. «Entiendo que no han podido venir porque cada uno tiene su agenda», aventuró. Y subrayó que la iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno local porque él forma parte de dicho equipo. «Cuando Ballesta inaugura un parque, no hace falta que yo esté presente», insistió.

Para Podemos, uno de los objetivos de este plan es «no poner parches, sino ir hacia otro modelo de ciudad; que cuando esto acabe, Murcia no vuelva a ser el municipio que era el 1 de marzo, sino un lugar más justo», añadió el concejal Ginés Ruiz Maciá.

José Antonio Serrano, portavoz socialista, subrayó la importancia de que este plan vaya a ser llevado a Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de Murcia, «que le dará potencia». Y recordó que su grupo ha presentado durante la pandemia más de cien mociones que han sido rechazadas por el PP.