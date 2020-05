Dos vecinos de Murcia se juegan la vida para salvar a un perro de un trastero en llamas

Dos hombres lograron rescatar este miércoles a un perro que estaba atado en un trastero que se estaba incendiando en la pedanía murciana de Sucina, según ha informado la Policía Local de Murcia en la red social Twitter.

"En medio de un incendio en un trastero, José y Said no dudaron en entrar a rescatar a un perro que estaba atado, en Sucina. Lograron sacar al can sano y salvo y ellos fueron trasladados al hospital ya que tenían quemaduras leves e intoxicación por inhalación de humo".

Por otra parte, un conductor ha empotrado en la mañana de este jueves su turismo contra una vivienda en Lobosillo, abandonado el vehículo tras la colisión y dándose a la fuga.

La Unidad de Atestados de la Policía Local de Murcia se ha hecho cargo de la investigación.