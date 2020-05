El Ayuntamiento quiere trasladar el mercado de La Fama a la Fica para que quepan más puestos

El coronavirus puede trastocar también la ubicación de uno de los mercados más populares de la ciudad. El Ayuntamiento de Murcia propone trasladar el mercado de La Fama de sitio y ponerlo en La Fica, donde caben más puestos, informan fuentes municipales.

La razón de hacer esto sería poder contar con más espacio y así que sea más fácil cumplir con la distancia social, importante para evitar contagios en la desescalada. El fin, por tanto, pasa por garantizar la seguridad.

Anoche personal del Consistorio se movilizó a la La Fica, donde estuvieron midiendo en el suelo, qué espacio hay y cuánto ocuparía cada puesto. «Ya lo tenemos medido, hemos hecho trabajo, previo, aunque necesitamos informes para ocupar aquello», indica el concejal delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública de Murcia, Juan Fernando Hernández, de Ciudadanos.

«Allí hay actividades de todo tipo, cuando se realiza un evento... aunque ahora mismo es muy viable. Pero necesitamos que esos servicios nos digan que no lo van a utilizar», detalla el edil sobre el espacio de La Fica.

A partir de la semana que viene comenzar a incorporar los productos de no alimentación. Es la propuesta que puso sobre la mesa el concejal Juan Fernando Hernández, que mantuvo este viernes por la mañana una reunión con vendedores ambulantes de Murcia. Reunión que ha terminado ya. Ahora los afectados han de tomar una decisión.

El mayor problema es que entre puestos y puestos ha de haber dos metros de separación; pero, entre frontal de un puesto y el frontal del otro, seis metros, como mínimo. Para que esto se cumplan han de habilitarse espacios más amplios.

De ahí la importancia de «encontrar recintos en el municipio donde, si la situación se extiende en el tiempo de forma insostenible, puedan entrar la totalidad de los puestos».

«Hemos pedido a Patrimonio un listado de recintos, de parcelas, en el municipio» donde poder ir «ubicando permanentemente la totalidad de los puestos», apunta. No obstante, «no vamos a llevarnos un mercado a otro sitio si el sector no quiere ir», destaca.

«Este sector está en la frontera entre la actividad económica y la Política Social, y debemos poner los recursos de la Adminitración, debemos actuar ya sobre este sector; porque, si no, tendríamos que poner los mismos recursos, pero para ayudarles», subraya.

Otra de las propuestas sería cambiar de sitio el mercado de El Palmar, la pedanía más grande que tiene Murcia, que se hace en el centro del pueblo, a una urbanización nueva que hay tras Bodegas Bernal, no muy lejos de la ubicación actual.



Lo que dicen los afectados

Juan Fernando Vinagre, portavoz del colectivo de vendedores ambulantes de Murcia, indica que «lo que más urge es poder trabajar». Sobre el cambio a La Fica, dice que «se han propuesto varios solares, pero no hay decisión», y deja claro que no se trata solo del mercado de los jueves en Murcia, sino que hay «51 mercados en total» con trabajadores que necesitan funcionar ya.

«Lo que estamos estudiando es mirar la manera de que el alcalde nos pueda echar una mano, con muchas medidas de seguridad», comenta Vinagre, que quiere «inspectores y policías para mantener la distancia de seguridad». Así, «vamos a empezar poco a poco el sector del comercio, empezará esta semana el tema del textil y el calzado», confirma.

Quieren reunirse con el alcalde, porque «el concejal ha puesto mucho de su parte, mucho empeño, pero hasta las medidas que él puedan llegar», apunta.

«Somos muchas familias sin perspectiva de cuándo vamos a empezar a trabajar. Esto ya es insostenible, va para tres meses ya y no se puede aguantar», lamenta Vinagre.