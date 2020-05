3.000 escolares murcianos sin beca comedor desde hace un mes

Unos 3.000 escolares del municipio de Murcia llevan más de un mes sin cobrar la beca comedor. Así lo han denunciado los grupos municipales de PSOE y Podemos, quienes han dirigido una dura carta a la concejala responsable de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, Pilar Torres, para denunciar «la insoportable situación» de los 3.000 escolares del municipio que llevan 35 días sin la recarga de la tarjeta de beca comedor.

El concejal socialista Antonio Benito y la concejala de Podemos-Equo, Clara Martínez, afirman contundentes que «no podemos permitir que se dé la espalda a nadie, pero mucho menos a los niños que no tienen culpa ni de la situación de sus hogares ni desde luego de esta crisis sanitaria» porque «comer no puede ser un lujo, es un derecho humano básico que no entiende ni de competencias ni de trámites burocráticos».

Además, apuntan que «ninguno de los grandes municipios de la Región, excepto Murcia, ha dejado atrás a estos menores, pero es que incluso ayuntamientos más modestos se están esforzando por no dejar abandonados a sus menores» y preguntan dónde está el dinero que el Gobierno central ha destinado a Murcia para este fin. Por ello, PSOE y Podemos exigen al equipo de gobierno del Ayuntamiento que proceda a repartir las tarjetas que aún no hayan llegado a sus familias.