División en el Ayuntamiento de Murcia por las residencias de ancianos

Las residencias de ancianos del municipio de Murcia han protagonizado el momento más convulso del Pleno del Ayuntamiento de Murcia de este jueves. Vox, a través de la concejala Inmaculada Ortega, presentó una moción muy crítica con la gestión de los centros de mayores por parte de las administraciones públicas.

Las competencias sobre estas instalaciones no son municipales, sin embargo, para Ortega este hecho "no vale como excusa" para no apoyar su moción, que se limita en varios de sus puntos a instar a la Comunidad diversas actuaciones. En ellas, la creación de un registro de información detallada y actualizada diariamente sobre los contagiados, un plan de inspección y saneamiento de todas las residencias de ancianos, la inmediata entrega de material de protección sanitario, la realización de test de detección de coronavirus en todas las residencias o la entrega de respiradores y material de atención sanitaria necesarios para los centros en que los pacientes no pueden trasladarse.

Vox denuncia que los medios de detección y diagnóstico "han sido prácticamente inexistentes". Además, ha afirmado que la existencia de "gran diferencia" entre las cifras reales de afectados y fallecidos por coronavirus es "consecuencia de una gestión de los datos ineficiente, contradictoria y desactualizada por parte del gobierno".

Inmaculada Ortega también incidió en que la "falta de material sanitario de prevención en estos centros se revela como una de las causas de mayor incidencia de contagios tanto entre los residentes como entre los propios sanitarios y, por ende, causa del mayor número de fallecimientos". En este sentido, puso sobre la mesa el supuesto retraso en la adopción de medidas sanitarias concretas para la atención en las residencias de mayores" y criticó que se hubiera recomendado la "no atención hospitalaria".

Desde el Partido Popular, la concejala de Derechos Sociales y Familia, Pilar Torres, se mostró a favor de apoyar esta moción si se admitía un pequeño cambio en uno de los puntos.

José Antonio Serrano, del PSOE, criticó que la concejala de Vox sacara "conclusiones erróneas" en su moción y le recordó que la Región de Murcia, "gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno central y regional, tiene una de las tasas de incidencia más bajas de España". Además, el también jefe de Urgencias del Morales explicó que la infección cruzada en los hospitales ha sido una de las principales causas de contagio de la Covid-19, por lo que intentar atender a los ancianos en las residencias es la mejor opción.

Paqui Pérez, de Ciudadanos, apoyó la intervención del concejal socialista y puso sobre relieve que, de las trece residencias de mayores en el municipio de Murcia, solo ha habido casos positivos en una de ellas.

Para Ginés Ruiz, de Podemos-Equo, "el dolor no es de nadie ni de ninguna bandera, por mucho que se agite", en referencia a la concejala de Vox, que acudió al Pleno con una bandera de España. Además, culpó de lo ocurrido en las residencias de toda España al "modelo de cuidados mercantilizado".

Inmaculada Ortega criticó que desde el PSOE y Cs se intenten "ocultar los datos" y afeó a Paqui Pérez que, aunque tenían una acuerdo al principio, cambiara de opinión tras hablar con Isabel Franco, consejera de Política Social y también de su partido. "Están apoyando al Gobierno social-comunista", sentenció.