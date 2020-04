El espíritu sardinero brota de los balcones al son de los pitos

Y sonaron los pitos a las ocho desde las casas. Un balcón lleno de bolsas de plástico transparente a reventar de balones llamaba la atención hoy a quienes pasaban por el Paseo Florencia, en Murcia. En las paredes, dos carteles de los que el pintor y poeta Marcos Salvador Romera diseñó para el Entierro de este año.

«He querido representar de alguna forma la noche y el día y los cuatro días grandes de la fiesta», desde que es el Entierro Infantil, llega la Sardina, se lee el Testamento y al día siguiente se celebran el desfile y la Quema, colofón del multitudinario festejo, dijo el artista el día que presentó su diseño. «Hay una especie de triángulo que viene a representar dos cosas: una el fuego, que está rodeado de colores españoles, el rojo y el amarillo, y al mismo tiempo podrían ser los hachoneros que están al lado de la Sardina», precisó al respecto.

Quién se iba a imaginar entonces, en un Moneo a rebosar, que los sardineros se verían obligados a aplazar la fiesta, marcada en rojo en el almanaque de los devotos de los dioses paganos que, cada primavera, bajan a Murcia, para envolverla en un halo de explosión de alegría inefable.

La devoción y el amor indescriptible no está solo en Murcia. Juan, un joven murciano, aunque residente en Canarias, ha montado de forma artesanal todo un Entierro en miniatura en su casa. Con pequeño Catafalco incluido, para prenderle fuego, con sus vecinos de testigos cada uno desde su hogar, en Las Palmas.

«Llevo seis años viviendo fuera por temas de trabajo, pero para mí y para mis amigos el día del Entierro ha sido sagrado. Nosotros nos consideramos mayores cuando nuestros padres nos dejaron ir a coger juguetes solos a las carrozas», manifiesta el joven. Dado que hay confinamiento, «qué mejor manera que poder hacerlo en miniatura, aquí en casa, e involucrar a los vecinos».

«Hemos hecho una Sardina pequeña para pegarle fuego a las diez», explica. «Tenemos preparada la bandeja del horno para pegarle fuego aquí», comenta. «Para mí el día de hoy es el más importante del año, más que la Navidad», asegura el joven.

Promesa del alcalde

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha grabado un vídeo para decir a los murcianos que, aunque hoy no pueda ser, por coronavirus, «muy pronto» habrá Entierro de de la Sardina.

Mascota de la Sardina, desde una ventana de una casa de Murcia, hoy.

«No lo dudéis», subraya el regidor, que en el vídeo rinde tributo al cantautor José Mª Galiana, fallecido con coronavirus. Galiana es autor de la canción de 'un pito y una espada son un tesoro / y la noche se alhaja de plata y oro', que suena tradicionalmente en los desfiles y en la Quema, broche de oro del festejo.

«Hoy nos encontramos luchando todos juntos contra la mayor pandemia de este siglo XXI y una crisis sanitaria global sin precedentes», explica el primer edil, cuya voz en off se escucha mientras de fondo suena el Himno Sardinero y se ven en el vídeo imágenes del gran desfile, Fiesta de Interés Turístico Internacional. En la mañana de hoy, murcianos y visitantes llenarían el Tontódromo para empezar a abrir boca con el pasacalles y lo que estaba por llegar.

Peluches sardineros y escudo de Murcia, en la casa de Juan, en Las Palmas.

«Permanecemos separados hoy para poder abrazarnos mañana», dice Ballesta, quien destaca que «la generosidad de los murcianos se refleja en el Entierro de la Sardina, pero también en cada acto cotidiano de compromiso social que, de una manera admirable, estáis demostrando», en referencia a cumplir el obligado confinamiento.

A juicio del alcalde, «no es fácil de explicar todo lo que sucede en torno al Entierro de la Sardina y, además, creo incluso que es un error intentar explicarlo: se siente, se vive, pero no se explica. Bueno, sí, explicación hay solo una: Murcia y los murcianos».

«Vamos a superar todos juntos esta adversidad y no lo dudéis: muy pronto los dioses abandonarán de nuevo el Olimpo para pasearse por las calles de Murcia», hace hincapié. «Y se quemará, un año más, la Sardina, en impotente hoguera festiva, luz que invita a disfrutar de la vida», promete.



Hoy, pitos en vez de aplausos

Por otro lado, el presidente de la Agrupación Sardinera, José Antonio Sánchez, contaba ayer a LA OPINIÓN que tenía «tristeza», puesto que «es una pena; quién nos iba a decir a nosotros hace tres meses que esto iba a pasar». Su deseo es «que todo el mundo se ponga bien lo antes posible, que pase la tormenta».

Sobre la posibilidad de que las Fiestas de Primavera se pasen a la Feria (el presidente de las Peñas Huertanas se aventuró a decir que barajaba el 8 de septiembre como fecha para su desfile), Sánchez comentó que en ningún caso lo harían con intención de pisar las celebraciones de Moros y Cristianos. «Lo suyo sería que nos sentáramos los huertanos, los Moros y Cristianos y los sardineros, y buscar el mejor consenso, para que todo el mundo tenga su espacio y nadie le pise a nadie el suyo», dejó claro al respecto.

Celebrar el Entierro después del verano «nos alegraría, porque significa que hemos salido de esta», incidió José Antonio Sánchez, que recordó que en el presente 2020 se celebran los 170 años de la Agrupación Sardinera.

Y, si por lo que fuese el gran desfile estrella de Murcia no se puede hacer en septiembre, «en octubre», apunta Sánchez, que también invitaba a los murcianos a cambiar los aplausos por pitos sardineros. «Hemos entregado pitos por toda Murcia y todas las pedanías, 115.000 pitos», comenta el presidente de los sardineros, que asegura que, «porque no tenemos más gente: si no, habríamos dado 300.000».