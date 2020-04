"Sentimos mucha impotencia al no vestirnos de azul en este Viernes"

«La vida es lo que siempre ha sido: el hilo no se ha cortado», dice una voz en off en el vídeo que la Cofradía del Amparo ha elaborado para vivir esta semana Santa, la cual es especial porque no ha procesiones en las calles, por el coronavirus.



'Los Azules' tendrían que haber desfilado hoy, Viernes de Dolores, por las calles de la capital murciana, pero el coronavirus se lo ha impedido. El Santísimo Cristo del Amparo, titular de la cofradía, permaneció en el templo de San Nicolás, ubicado en la plaza del mismo nombre, y a sus pies lo miraba Juan, el párroco, que abrió la iglesia un momento por la tarde por si los fieles querían, siempre guardando la distancia de seguridad, ver las tallas que no podían ver al aire libre.



«Si hablamos de ello, nos ponemos a llorar», admitía Ángel Galiano, presidente de la Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo y María Santísima de los Dolores. Confesaba sentir una «impotencia increíble, mucha» ante el hecho de «ver que es Viernes de Dolores y no nos vestimos de azul» obligados por el confinamiento impuesto.





Para tratar de aminorar el dolor, «hemos llevado a cabo dos propuestas», apuntó Galiano, que detalló que la primera de ellas consistía en ponerse como imagen de perfil de WhatsApp una imagen con la frase', mientras que la segunda fue la difusión del citado vídeo. «Desde hace tres años lo montamos el Domingo antes de nuestra procesión, pero este año lo hemos sacado hoy», explicó. La grabación, de dos minutos, comienza con lasy es todo el rato en blanco y negro: únicamente al final sale en color el Cristo del Amparo, para simbolizar queAsimismo, distintos edificios y espacios de la capital serán iluminados hasta el próximo 11 de abril, con los colores de la. Así, el edificio, el Palacio, el paseoserán iluminados cada día de un color diferente en representación de las cofradías que desfilarían en procesión durante estos días en los que se revive la Pasión de Cristo.Por su parte, el obispo de Cartagena,, invita a seguir las celebraciones a través de televisión o de Internet . Así, este Domingo de Ramos, a las 10.00 horas, tendrá lugar la bendición de las palmas y la misa retransmitida en 7 Televisión Región de Murcia. El, a las 11.00 horas, tendrá lugar la Misa Crismal en Popular TV, en la que el obispo consagrará el Santo Crisma con el que serán ungidos los bautizados, confirmados y los ordenados para el ministerio sacerdotal; y con el que también se consagrarán altares e iglesias. El, a las 18.00 horas, tendrá lugar la Cena del Señor; el Viernes Santo, a las 17.00 horas, se celebrarán los Santos Oficios; y el Sábado Santo, a las 21.00 horas, comenzará la Vigilia Pascual. Todas estas celebraciones se retransmitirán en Popular TV, desde la capilla de Santiago Apóstol del Palacio Episcopal.