Un asadero de pollos de Murcia lleva comida a los sanitarios por cada compra

En tiempos de coronavirus, quien no ayuda es porque no quiere. Todos podemos aportar nuestro granito de arena para frenar la pandemia con el simple gesto de quedarnos en casa y salir solo lo imprescindible. Además de esto, hay quienes buscan otras fórmulas con las que hacer más llevadero el confinamiento. Por ello, el Asadero de pollos Santa María de Gracia, en Murcia, se ha propuesto cumplir con dos objetivos durante las próximas semanas.

Por un lado, se ha comprometido a llevar comida a los sanitarios de los hospitales Morales Meseguer y la Arrixaca para agradecerles el esfuerzo que realizan cada día. En colaboración con Correos, tanto los propietarios del local como algunos de sus proveedores preparan la comida que puedan para hacérsela llegar a los centros hospitalarios.

Además, añadirán un envío extra de comida por cada dos pedidos que hagan los clientes. Para quienes deseen aportar su granito de arena, también pueden enviar un mensaje o llamar al asadero e indicar 'quiero un pollo para los sanitarios' y enviar el dinero por bizum directamente al local.

Junto con el menú, Asadero Santa María de Gracia enviará a los sanitarios los dibujos y cartas que los clientes y sus hijos quieran hacerles llegar a los profesionales sanitarios.

Por otro lado, se han marcado el objetivo de ofrecer una dieta variada a los clientes de avanzada edad. "No nos vamos a convertir en una casa de comidas, somos adaero, pero nuestros mayores merecen más. Nos hemos propuesto que estos guisos contemplen todas las necesidades nutricionales". Asimismo, explican que aunque no tienen servicio a domicilio llevarán el pedido, durante el estado de alarma, a ancianos o personas que no puedan salir por una causa justificada.

Han indicado también que si estas personas necesitasen "algo de la farmacia o del supermercado, pueden pedírnoslo, pero sin abusar".