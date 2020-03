Coronavirus en Murcia: La Policía Local felicita el santo al pequeño Alejandro en Cabezo de Torres

Alejandro, el primo de Lola, no entiende muy bien qué está pasando. Tiene cinco años y no quiere ni salir al patio de su casa a jugar a la pelota, porque está asustado, ya que no entiende el alcance del contagio por coronavirus ni el periodo de cuarentena que le mantiene en casa por el estado de alarma. Tampoco quiere que sus padres salgan a hacer la compra, porque piensa que les puede pasar algo. Pero esta noche ha podido ver que sus padres estarán muy seguros, porque la Policía Local de Murcia se ha acercado hasta Cabezo de Torres para aplaudir a este pequeño, darle mucho ánimo y, sobre todo, felicitarle porque hoy es su santo.

La unidad de la Policía Local del cuartel de Puente Tocinos se ha acercado hasta el balcón del pequeño, que todas las noches sale para unirse a sus vecinos y aplaudir a los sanitarios y fuerzas de seguridad. Lola, su prima, había pedido a los vecinos que, esta noche, felicitaran a Alejandro a través de Twitter. Cuando la Policía Local de Murcia vio el mensaje, no dudó en sumarse a este pequeño homenaje y hacer sonar sus sirenas y aplaudir a este pequeño.