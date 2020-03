8M en Murcia: La mitad del feminismo murciano llena la Gran Vía

"Las jóvenes no han sido listas, a quién se le ocurre montar dos manifestaciones cuando todas somos las mismas", dice Elisa, una maestra de 54 años, en la esquina que conecta la plaza Circular con la gran Vía. No ha sido la única: la división del movimiento feminista murciano ha sido protagonista en gran parte de las conversaciones que circulaban por el recorrido de la manifestación de esta mañana, convocada por la Asamblea Feminista de la Región de Murcia, escisión del Movimiento Feminista surgida hace dos años. "Lo triste es que no es tanto lo que nos separa", apunta Carmen, una administrativa de 44 años.

Con una afluencia de entre 3.500 y 5.000 personas, según la policía, más de una decena de organizaciones han caminado desde la Circular hasta la Glorieta. "¡Sola, borracha, quiero llegar a casa!" gritaba un grupo de estudiantes a la altura de la antigua sede de Vox, donde la comitiva ha unificado sus cánticos: "¡Las feministas, ya están aquí!". Entretanto, centenares de pancartas -"Somos más fuertes que un Nokia 3310", "Manolo, hazte la cena tú solo", "Queremos empleo, trabajo nos sobra"- se alzaban al cielo de la Gran Vía.

Ya en la Glorieta, las voces más representativas de la Asamblea Feminista han reivindicando la importancia de que "la violencia machista sea asunto de Estado" y han abogado por un "sistema justo, que se adapte a las necesidades de las personas" y "por la eliminación del aborto del código penal".