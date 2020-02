'Traspapelan' el proyecto de las terrazas de Alfonso X en Murcia

El proyecto para la reordenación de terrazas de la avenida Alfonso X El Sabio parece que está gafado o alguien se ha empeñado en que no salga adelante, ya que tras dos intentos fallidos de la Concejalía de Comercio, Mercados y Vía Pública para que reciba el visto bueno de la Junta de Gobierno éste sigue en el cajón.

El edil responsable, Juan Fernando Hernández (Cs), ha vuelto a mandar esta semana el proyecto de Alfonso X a la reunión del equipo de Gobierno para que fuera ratificado, después de que el viernes anterior se paralizara por sus compañeros de Gobierno del PP, quienes alegaron que «necesitaban más tiempo para revisarlo, pero sin falta se aprobará la próxima semana», dijeron. Algo que no ha sucedido.

La sorpresa inicial se ha multiplicado cuando en el encuentro celebrado ayer el concejal comprobó que en el orden del día no aparecía la reordenación de terrazas, pese a que él mismo se encargó de que se enviara por dos medios para evitar, precisamente, lo que ha sucedido.

Hernández explica que «pese a que he preguntado en la reunión, no han sabido darme una explicación a por qué lo de Alfonso X no había entrado en el orden del día» y afirma que se envió por la aplicación informática que se suele usar y también lo envió la jefa de servicio de Calidad Urbana a la Oficina de Gobierno. El concejal de Ciudadanos va un paso más allá y se atreve a aventurar que sus compañeros de Gobierno «no tienen intención de aprobarlo» y asegura que el propio alcalde Ballesta le ha pedido que lo revise porque «me ha dicho que la planificación de terrazas genera expectativas en la actividad hostelera», cuando se ha reducido el número de mesas.

La portavoz del Gobierno, Rebeca Pérez (PP), explica que el proyecto de Alfonso X está en estudio por parte de otros servicios y «no se va a demorar mucho más». Desde el Ayuntamiento indican que la propuesta no fue tramitada correctamente, ya que el sistema reportó el error.