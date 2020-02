Pilar Rubio y Boris Izaguirre, entre los asistentes a la inauguración de Odiseo

Murcia se vistió de gala anoche para inaugurar por todo lo alto Odiseo, el particular 'Partenón' del ocio y del entretenimiento con el que cuenta ya la ciudad. Cientos de personas, entre ellos representantes de la política y de la sociedad murciana, se dieron cita en el vasto edificio ubicado en la Avenida Juan de Borbón para acudir a la presentación del 'megraproyecto' de Grupo Orenes.

Un trío de zancudas daba la bienvenida a los asistentes a las puertas de Odiseo, y tras un espectacular castillo de fuegos artificiales lanzado mientras resonaba en todo el edificio y en la calle The show must go on de Queen, los asistentes iban entrando a su interior para descubrir todo lo que el Grupo Orenes había preparado.

Se trata de un espacio de unos 15.000 metros cuadrados que acogerá un restaurante, tres terrazas, teatro, coctelería, discoteca, sport bar, diferentes salas para eventos y espacios para exposiciones o conciertos. Pero entre sus dos máximos alicientes se encuentra que acogerá el Casino de Murcia, así como la piscina en voladizo más grande de Europa de casi 50 metros de largo.

Una de las sorpresas de la noche para los invitados fue la persona encargada de actuar como maestra de ceremonias, Pilar Rubio. La presentadora madrileña se mostró orgullosa de estar presentando en Murcia este proyecto: «Estar en Murcia me encanta, es un sitio maravillo y le tengo mucho cariño. Vivir lo que es el complejo de Odiseo, sentirlo y poderlo ver con mis propios ojos es impresionante». Asimismo estuvieron también presentes el famoso presentador de televisión y escritor Boris Izaguirre; y la 'influencer' Mar Torres, entre otros.

En el acto estuvieron, entre otros, el alcalde de Murcia, José Ballesta; la consejera de Turismo, Juventud y Deportes, Cristina Sánchez; y el presidente regional Fernando López Miras, que se retrasó debido al trágico suceso ocurrido ayer en La Manga.

Javier López Cerrón, director general de Grupo Orenes, señaló que se trata del «proyecto más ambicioso en los 51 años de historia de Grupo Orenes», destacando que el 80% de la superficie de Odiseo está dedicado a una variedad de productos de oferta de restauración y espectáculos para convertirse en un importante foco de atracción turística en la Región».

Ballesta, por su parte, recordó de dónde viene el nombre de Odiseo y destacó que el edificio marca «la puerta norte de Murcia», y da entrada a una «gran ciudad» proyectada «hacia la modernidad.

Eliseo López, director corporativo de Grupo Orenes, resaltó que se trata de «un gran complejo de ocio que brillará y será referente en el Arco Mediterráneo». «Odiseo deja de convertirse en un sueño y pasa a ser una realidad», indicó.

Por último, su padre, Eliseo Orenes, quiso agradecer «al equipo humano que ha hecho posible esta obra, uno a uno» y finalizó el acto señalando que «este proyecto es para los murcianos y para el turismo».