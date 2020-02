La Policía de Murcia recibió instrucciones para permitir quemas agrícolas

Lo negó el martes, y ayer volvió a insistir en que nunca dio instrucciones para no aplicar la ley regional sobre quemas agrícolas. Sin embargo, el concejal de Desarrollo Sostenible y Huerta, Antonio Navarro Corchón, dio órdenes el pasado 14 de febrero al inspector jefe de la Policía Local para que las quemas agrícolas en el municipio de Murcia dejaran de estar sancionadas a partir de ese día, como ha podido comprobar este periódico.

Estas instrucciones chocan con la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la normativa regional aprobada en febrero de 2019 que prohíbe las quemas agrícolas con carácter general a no ser que exista un riesgo fitosanitario real y comprobado, como una plaga. En tal caso, deberá verificar este riesgo el departamento de Sanidad Vegetal del Gobierno regional.

El motivo de estas instrucciones fue que la Concejalía pidió a la Consejería de Medio Ambiente aclarar una orden del 19 de octubre de 2017 de la propia consejería que generaba dudas en su aplicación en el municipio. Esta orden dicta las medidas fitosanitarias a adoptar en caso de acumulación de restos vegetales.

Mientras se esperaba una respuesta de la Consejería, Corchón recomendó que las actuaciones de la Policía Local debían guiarse por la Ordenanza de Protección de la Atmósfera de 2011 que, en su artículo 39, señala que las quemas de residuos agrícolas están permitidas si se hacen a más de 100 metros de una masa forestal, antes del mediodía, en primavera y verano y en días no ventosos. La autorización a la incineración de los restos agrícolas deberá estar sujeta, según estas instrucciones, a los niveles de contaminación atmosférica en Murcia y deberá comunicarse previamente a la Policía Local o al Servicio de Extinción de Incendios.

El Consistorio alegó ayer que la consulta a la Consejería pretendía aclarar si las quemas eran legales cuando existían plagas en función de la orden de 2017 de este departamento regional y si no era necesario «que se solicite expresamente una autorización individualizada para la realización de cada una» de las quemas. Desde la concejalía de Corchón señalan, además, que las instrucciones dadas a la Policía afectaban solo si existía una plaga en los residuos agrícolas que se podían quemar. Sin embargo, en la orden dada al inspector jefe hace dos semanas no se menciona como condición que deba existir una plaga en las podas agrarias del agricultor para que se autorice la quema. Fuentes municipales reconocieron entonces que «en todo caso puede haberse producido un malentendido al emitir la orden» del 14 de febrero y que su objetivo era «la sostenibilidad» de la huerta.

Navarro Corchón aseguró ayer ante los periodistas y el Pleno del Ayuntamiento que en Murcia se cumple esta normativa regional y negó que se hubieran dado instrucciones a la Policía Local para que no se sancionaran las quemas. Tal y como comprobó esta redacción el martes, la Policía Local seguía un protocolo por el cual informaba a los huertanos que no estaban prohibidas las quemas y no se les iba a sancionar si cumplían con las condiciones dadas en la orden del 14 de febrero. Ayer la Policía volvía a comunicar a los interesados en realizar quemas que esta práctica era ilegal y que se exponían a una sanción.