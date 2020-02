LAT suprime la línea 45 ante las críticas socialistas

La diputada del PSOE en la Asamblea regional Toñi Abenza ha registrado una pregunta dirigida al consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, para que explique "el motivo de supresión por parte de LAT de la línea 45 de autobús Avileses-Murcia".

"Esta falta de previsión nos muestra un Gobierno regional colapsado y a la deriva", ha comentado la parlamentaria socialista, tras explicar que LAT "dejará de prestar el servicio de esta línea a partir del próximo 2 de marzo" y lamentar que esta medida "supondrá dejar atrás a centenares de usuarios de la línea 45 tras nueve años de servicio".

Abenza ha criticado que "el Gobierno a la deriva del PP ha contribuido a traer el cierre de la línea, con su dejadez de funciones, por no haber ofrecido alternativas para que el cierre no se produzca". "El PP no puede ni debe contribuir con su dejadez de funciones a que LAT deje de prestar un servicio de transporte público dejando tirados a los usuarios y usuarios de un día para otro", ha agregado.

En este sentido, la diputada ha exigido al Gobierno de Fernando López Miras que "ejerza sus competencias para que se restablezca de manera inmediata y con normalidad este importante servicio, como se ha estado prestando en los últimos nueve años, para que los murcianos y murcianas de esta zona no se queden atrás".

"La ciudadanía no puede ser usada como rehén de los problemas entre la Administración y las empresas transporte público", ha concluido.