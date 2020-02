Las obras de la Cárcel Vieja arrancarán en marzo

Las obras de la primera fase de recuperación de la Cárcel Vieja arrancarán el próximo mes de marzo. Así lo ha indicado hoy la portavoz del Gobierno local, Rebeca Pérez, tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno en la que se ha aprobado la adjudicación de las obras de rehabilitación y puesta en uso de la I fase de la Cárcel Vieja, unos trabajos que se extenderán durante un plazo de 10 meses, ya que la empresa adjudicataria ha reducido el tiempo previsto de la obra de un año.



Gracias a esta actuación, se devolverá a los murcianos parte de su patrimonio convertido en nuevo punto de encuentro luminoso, abierto y participativo, que albergará actividad permanente, sin barreras físicas, horarias ni generacionales.



El Ayuntamiento trabaja de forma paralela en la elaboración de un proyecto que se desarrollará en la calle Torre de la Marquesa y que supondrá la reordenación de la zona de aparcamientos y la ampliación de la acera colindante al edificio de la antigua prisión provincial, dotando al espacio de un gran espacio peatonal y ajardinado.



Asimismo, el Comité de Expertos en Materia Cultural convocado para estudiar los distintos usos de este inmueble ha definido la Cárcel Vieja como "emblema cultural de carácter polivalente".



Según el acta de las conclusiones de las reuniones de este equipo de expertos, "la coincidencia es unánime al considerar que la estructura arquitectónica y espacial del edificio (planta en cruz, con grandes patios adyacentes), su singularidad y su historia, demandan un espacio de fusión de influencias y culturas, de carácter abierto, no especializado en una disciplina concreta".



Así, se establece que "el espacio público no debe quedar encorsetado con usos rígidos, sino que han de definirse con un carácter flexible, abiertos a cualquier influencia o tendencias futuras en materia cultural y de vanguardia".



Además aconsejan mantener las celdas en planta baja del módulo Este, con una superficie de 196,5 m2, con objeto de no perder la memoria histórica de lo que fue el interior de edificio en su totalidad y proveer multitud de espacios de diferentes dimensiones y posibilidades, creando una riqueza espacial y de usos".



Los expertos estiman que los patios adyacentes pueden utilizarse como terrazas, para proyección o eventos culturales durante estivales. "Se trataría de crear un 'mall' cultural y polivalente, fusión de ocio y cultura, sin especialización en una disciplina concreta", indican las conclusiones.



Asimismo proponen mantener el auditorio previsto pues su ampliación resulta arquitectónicamente inviable. Se indica también la necesidad de habilitar espacios de entrada y espera lateral, con el fin de poder acceder de forma directa a la zona del auditorio. En este sentido, se manifiesta que el acceso posterior al auditorio por medio de un vestíbulo perimetral es esencial para su funcionamiento.



El área central del panóptico debe ser diáfana, luminosa y flexible. Este espacio se plantea como polivalente pudiendo acoger diversas actividades a la vez que se configura como el punto neurálgico de los flujos del proyecto.



Intervención en más de 1.300 metros cuadrados

El proyecto de ejecución definitivo de Rehabilitación y puesta en uso de la Fase I de la antigua prisión provincial de Murcia elaborado por IH Arquitectos 'Muros Etéreos' prevé una intervención que permitirá rehabilitar una superficie total de 1.321 metros cuadrados, distribuidos en 642 m2 de la planta baja y 679 m2 de la primera.



La Fase I del proyecto incluye la rehabilitación del edificio de cabecera o acceso principal, ubicado entre la Plaza Circular y Primo de Rivera, y su entorno, con zonas ajardinadas y nuevos accesos peatonales desde diferentes lados del edificio. La propuesta básica establecerá la homogeneidad entre las dos fases: la primera que afecta a la cabecera del edificio, y la segunda que engloba la parte trasera del mismo.



Para ello, la condición previa será la demolición de los muros y la incorporación de los patios carcelarios al trazado urbano, "haciendo posible que un edificio agresivo y hostil, se transforme en un edificio para el disfrute de todos y completamente permeable y abierto a la ciudad, por donde los vecinos puedan transitar, tanto perimetralmente como por el patio existente, sin barreras arquitectónicas".



De esta forma, el resultado del proyecto será un espacio abierto a la ciudad, permeable y respetuoso con la arquitectura existente, memoria histórica y entorno.



La propuesta trata fundamentalmente de abrir la antigua prisión al entramado urbano y conectarlo con él, buscando la recuperación del inmueble y los espacios adyacentes, con una conexión visual y de entrada real a los patios existentes y la creación de elementos permeables que sustituyen a los muros perimetrales exterior e interior, que serán demolidos prácticamente en su totalidad -salvo el colindante con Correos-, manteniendo las torres de vigilancia y parte del muro, mientras, los patios al oeste y sur, originalmente cerrados, se convertirán en plazas vinculadas y niveladas a la ciudad



El proyecto definitivo mantiene las fachadas actuales y contempla también el mantenimiento y restauración de las antiguas torres de vigilancia de los pasillos perimetrales. Con respecto a las cubiertas del edificio, se buscará la luz cenital mediante dos lucernarios triangulares a la fachada de la Avenida Primo de Rivera,y la reconstrucción del panóptico.



Las obras las ejecutará la UTE Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales S.A.U. y Wenceslao García, Pinturas y Decoración S.A. por un importe global de 1.906.800 euros, en un plazo de 10 meses.



Cronología del proyecto

28 de septiembre de 2016: El alcalde de Murcia, José Ballesta, y el decano del Colegio Oficial de Arquitectos, Rafael Pardo Prefasi, firman el convenio para celebrar el concurso de anteproyectos destinado a la rehabilitación y puesta en uso de la Cárcel Vieja.



12 de abril de 2017: La Junta de Gobierno aprueba las bases del concurso para la selección y desarrollo de anteproyectos de rehabilitación y puesta en uso del edificio de la Antigua Prisión Provincial de Murcia.



26 de abril de 2017: Jornada sobre la rehabilitación de la Cárcel Vieja en la que participan diferentes ponentes expertos en gestión de espacios culturales y de arquitectos expertos en rehabilitación y cambio de uso de edificios históricos.



19 de mayo de 2017: La Junta de Gobierno da el visto bueno a la resolución de las consultas y aclaraciones sobre el contenido de las bases administrativas y técnicas por las que se rige el concurso de anteproyectos con intervención de jurado para la rehabilitación y puesta en uso del edificio de la antigua Prisión Provincial de Murcia.



27 de junio de 2017: La Mesa de Contratación registra las 25 inscripciones de equipos multidisciplinares para formar parte del concurso de anteproyectos con intervención de jurado para la rehabilitación y puesta en uso del edificio de la antigua prisión provincial



14 de julio de 2017: La Junta de Gobierno aprueba la designación de los miembros del jurado y la relación de los 25 equipos multidisciplinares que se presentan al concurso de anteproyectos para la rehabilitación de la Cárcel Vieja.



22 de septiembre de 2017: La Junta de Gobierno acepta la subvención de 14.7 millones de euros para el desarrollo de la Estrategia Murcia IT. Innovación + Tradición del Programa Operativo de crecimiento sostenible 2014-2020 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)., gracias al cual se financian las obras de la Cárcel Vieja.



25 de septiembre de 2017: Un total de 23 equipos de arquitectos de los 25 que se inscribieron presentan sus anteproyectos para la rehabilitación y puesta en uso del edificio de la antigua prisión provincial.



17 de octubre de 2017: La Mesa de Contratación aprueba la relación de 20 equipos técnicos que competirán en el concurso de anteproyectos para la rehabilitación y puesta en uso del edificio de la antigua prisión provincial, excluyendo a los restantes por no cumplir con las condiciones establecidas.



25 de octubre de 2017: La Mesa de Contratación extraordinaria celebrada da lectura al dictamen emitido por el jurado del concurso en el que se establece que la ganadora sea la propuesta 'Muros etéreos', de IH Arquitectos, con 59 puntos sobre un total de 60.



30 de octubre de 2017: Inauguración de la exposición de las tres propuestas finalistas en el Colegio de Arquitectos.



2 de marzo de 2018: La Junta de Gobierno da el visto bueno al inicio de la contratación del proyecto básico de la totalidad del edificio y el proyecto de ejecución y dirección de obra de la primera fase del edificio de la antigua Prisión Provincial de Murcia, cuyo coste asciende a 210.000 euros.



12 de marzo de 2018: Primera reunión del Comité de Expertos Culturales de la Cárcel Vieja



28 de marzo de 2018: La Junta de Gobierno adjudica al estudio IH Arquitectos el proyecto de ejecución de la primera fase de las obras de la Cárcel Vieja.



12 de julio de 2018: El Consejo Social de la Ciudad celebrado con motivo de la III Jornada de Participación Vecinal conoce el proyecto de rehabilitación de la Cárcel Vieja.



1 de agosto de 2018: El Ayuntamiento recibe el proyecto básico realizado por el estudio IH Arquitectos, ganadores del concurso de ideas convocado para la recuperación de este inmueble.



9 de agosto de 2018: Comienzan las pruebas de carga previas al inicio de las obras



8 de noviembre de 2018: El alcalde recibe el proyecto de ejecución definitivo de 'Rehabilitación y puesta en uso de la Fase I de la antigua prisión provincial de Murcia'.



1 de marzo de 2019: La Junta de Gobierno aprueba la licitación de la primera fase de las obras de rehabilitación



28 de mayo de 2019: La Mesa de Contratación comprueba la documentación administrativa de los 10 licitadores que han propuesto ofertas para el Servicio de redacción del proyecto básico de la totalidad del edificio y proyecto de ejecución y dirección de obra de la primera fase del edificio de la antigua prisión provincial de Murcia.



16 de julio de 2019: La Mesa de Contratación estudia las proposiciones técnicas de los 10 licitadores para la rehabilitación y puesta en uso de la fase 1 del edificio de la antigua prisión provincial de Murcia.



22 de octubre de 2019: La Mesa de Contratación propone la adjudicación de las obras de rehabilitación y puesta en uso de la I fase de la Cárcel Vieja a la UTE Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales S.A.U.



El edificio de la antigua Prisión Provincial de Murcia está catalogado como Elemento Singular y se caracteriza por su disposición arquitectónica en planta de cruz, creando un conjunto de estancias separadas y la existencia de patios ajardinados. Fue construido a principios del siglo XX, inaugurado en junio de 1929 y cerrado en 1981.