Marcos Salvador Romera retrata el sortilegio de la fiesta ideal del Entierro de la Sardina

"Tal es el sortilegio de esta fiesta ideal / que aquel que lo haya visto no se olvida jamás", reza el Himno Sardinero. Marcos Salvador Romera es el autor del cartel anunciador del Entierro de la Sardina de este año, que fue presentado en un acto en el Moneo de Murcia.

"Es difícil para un pintor explicar su propia obra", confesó el artista, en su disertación. "Yo me pongo a pintar en mi estudio y me dejo llevar, no tengo un planteamiento previo desde hace ya bastante tiempo", aseveró, a lo que añadió que "a la hora de hacer un cartel te tienes que amoldar a una temática, que sirva como anuncio para una de las fiestas más grandes que tiene España y que representa a todo lo bonito que tiene Murcia".

Admitió el artista la "admiración" que ha tenido desde siempre por el Entierro de la Sardina y detalló que el cartel se divide "en cuatro partes". "He querido representar de alguna forma la noche y el día y los cuatro días grandes de la fiesta", desde que es el Entierro Infantil, llega la Sardina, se lee el Testamento y luego llega el desfile y la Quema. "Hay una especie de triángulo que viene a representar dos cosas: una el fuego, que está rodeado de colores españoles, el rojo y el amarillo, y al mismo tiempo podrían ser los hachoneros que están al lado de la Sardina", precisó.

Calificó su cuadro de "puntillista y colorista" y consideró que "puede recordar a muchas manifestaciones que se hacen en México de tipo plástico", país donde "la muerte se convierte en una fiesta", igual que en Murcia "la muerte de la Sardina es una fiesta".

José Antonio Sánchez, presidente de la Agrupación Sardinera, fue el anfitrión del acto, que contó con la presencia de Doña Sardina, Paloma Jáudenes, y del Gran Pez, Rafael Fuertes, así como de autoridades como el alcalde de Murcia, José Ballesta; la consejera de Turismo de la Región, Cristina Sánchez; el concejal de Cultura de Murcia, Jesús Pacheco Méndez; el presidente de honor de los sardineros, Gregorio González, y el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo.

La Sardina llegará este del barrio de San Antolín, "donde nació el Entierro", recordó José Antonio Sánchez, que mostró su deseo de que "este año la Sardina llegue en perfectas condiciones: fresca, feliz". San Antolín fue un primitivo arrabal de la ciudad medieval donde se daban cita artesanos de la cerámica. Diego Avilés, presidente de distrito de la Junta de San Antolín, también asistió al acto y mostró su alegría por recibir este año tal honor.

Al término, al Romea, donde el pintor firmó carteles y hubo cerveza, pasteles de carne, melones, postres y café.