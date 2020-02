Centenares de personas arropan al profesor que desafió al pin parental

Centenares de personas han vuelto a clamar esta tarde en Murcia contra el pin parental. Esta vez, la concentración, convocada por la Plataforma por la Escuela Pública y a la que han asistido miembros del sindicato de Comisiones Obreras, STERM Sindical, madres, padres, alumnos y murcianos en contra del veto parental, ha tenido lugar a las puertas de la Consejería de Educación y Cultura.

Han acudido asimismo Diego Reina, profesor de Geografía e Historia del IES Alfonso X el Sabio que se declaró ''objetor y no pidió el permiso parental para una charla de arte, y Pedro Alberto Cruz, el que impartió dicha conferencia a los alumnos del centro educativo. Al grito de "Diego Reina me representa" y "No es objetor, es cumplidor" los manifestantes han querido arropar al docente murciano.

Reina ha declarado que durante estos días se ha sentido totalmente "respaldado" porque la inmensa mayoría de los profesores de la Región de Murcia están en contra del pin parental. Estamos defendiendo la libertad, pero sobre todo la de nuestros alumnos. No podemos tolerar que se nos utilice como moneda de cambio a los docentes de la Región en la negociación de los presupuestos de la Comunidad".

El profesor ha hecho un llamamiento a los profesores para que no haya "ni una firma más del veto parental". "Tenemos que decirle a esa extrema derecha hasta aquí, basta ya. Ha destacado que todavía no ha recibido ninguna notificación por parte de la consejería que dirige Esperanza Moreno.

"No he cometido ninguna ilegalidad, me he dictado por mi conciencia y he hecho lo que llevo haciendo los últimos 21 años de clase: explicar bien y preparar actividades complementarias sin pedir permiso a nadie. Nosotros no manipulamos conciencias, educamos a lo más importante que tenemos, que es nuestra juventud", ha concluido.

Por su parte, Cruz, exconsejero del Gobierno de Valcárcel y ponente de la charlade arte sobre las obras del David de Miguel Ángel y El urinario Duchamps a los alumnos del Alfonso X, ha indicado que desde que se puso en marcha el pin parental ha hecho causa contra él. "Lo que queremos es que cunda el ejemplo y otros profesores se rebelen para poner en un apuro a lo consejería". Asimismo ha apuntado que hasta ahora no ha tenido "ninguna represalia", al contrario, ha tenido "muestras de apoyo y felicitaciones tanto en redes sociales como por la calle".

A la concentración también han asistido Jesús Costa, del colectivo No te Prives; Santiago Navarro, secretario general de CC OO Región de Murcia; y Nacho Tornel, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO en la Región, entre otros.