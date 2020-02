El acusado de asesinar a Doris admite ante el juez haberla matado

Cabizbajo y esposado, custodiado por dos agentes de la Policía Nacional, llegaba Ezequiel A. H., el presunto asesino de la activista y refugiada en España Doris Valenzuela, a su juicio en la Audiencia Provincial de Murcia. Arrancaba la vista cinco minutos antes de las doce y media, tras la formación del jurado. Y Ezequiel lo reconocía todo.

Este sujeto está acusado de apuñalar hasta la muerte a su esposa en presencia de los tres hijos de ambos, a los que amenazó con el mismo cuchillo que había utilizado para quitarle la vida a su mujer en una vivienda ubicada en Puerta de Orihuela, allá por abril del año 2018. Se da la circunstancia de que, días antes de que la matasen, la mujer había solicitado información sobre cómo divorciarse. Este individuo había venido desde Gerona, donde fue mandado "sancionado por el programa de Cruz Roja por conflictos en el ámbito familiar", recordaba la fiscal, Concha López.

En su declaración de hoy, este sujeto admitió los hechos. A preguntas de la fiscal, reconoció que la mató. Contestaba con monosílabos, solo "sí" a lo que iba enumerando la fiscal: si reconocía haber matado a Doris, si reconocía haber amenazado a sus hijos.

La Fiscalía pide para este individuo penas que suman 17 años de prisión. "Doris lo único que quería era seguir en libertad, desde el punto de vista político y moral", destacó la fiscal. "No solamente hubo una muerte violenta, sino una agresión psicológica a los tres hijos que acudieron al auxilio de su madre", remarcó.

Antes, en el turno de palabra de las partes, la abogada defensora de Ezequiel A. H., por su parte, dijo al jurado que este sujeto "viene de un país donde la violencia es el pan nuestro de cada día, donde dos de sus hijos habían sido asesinados". Apuntó que el individuo se fue a Gerona "por obligación" y se encontró "en una ciudad donde no tenía a nadie". Su cliente "tiene derecho a que se le escuche", subrayó, a lo que añadió que el hombre, cuando volvió a Murcia desde Cataluña, no lo hizo con la idea de matar a Doris. "No podemos obviar que su mujer ha fallecido", precisó la abogada.

Luego preguntó a su cliente si se arrepiente de los hechos. Él dijo que sí.