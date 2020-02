Dos hombres agreden a un gorrilla por impedir que robaran un coche en Murcia

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo y buscan a otro por agredir a un hombre que hacía las funciones de aparcacoches en la Plaza del Rocío de Murcia. Según la víctima, todo comenzó porque vio a dos individuos tratando de forzar el maletero de un coche y les reprendió esta conducta. Fue entonces cuando le atacaron.

"He visto a dos personas intentando abrir un coche. Se lo he reprendido y me han pegado. Uno llevaba un arma blanca de unos 30 centímetros, lo sé por experiencia, por desgracia, y otro llevaba una cadena con un candado". Es lo que explicaba la propia víctima a LA OPINIÓN en el lugar de los hechos, instantes después del suceso.

"En el frontal derecho del rostro lo que es la nariz me han rozado con el candado, menos mal", relataba Manuel, el gorrilla que esta noche sufría la agresión, que pudo esquivar los golpes y no presentaba lesiones. Manuel mostró su agradecimiento a la Policía, por haber llegado rápidamente al aviso.

Una unidad médica de emergencia (UME) de movilizó al lugar para atender a uno de los sospechosos, ya que "se ha autolesionado", según la propia víctima y testigo. Tras reconocerlo los sanitarios, el sujeto fue introducido en un vehículo policial, para ser llevado a sus dependencias. La víctima también acompañó a la Policía, para prestar declaración ahí.