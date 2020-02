Rajoy, en Murcia: "España se decide entre todos y no entre partidos independentistas"

Rajoy, en Murcia: "España se decide entre todos y no entre partidos independentistas" ISRAEL SÁNCHEZ

El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha señalado, momentos antes de la firma de su libro 'Una España Mejor' en el Corte Inglés de Murcia, que "cualquier decisión que afecte a España, a la unidad nacional, al Estado de las Autonomías y a la igualdad de los españoles, debe ser producto de un acuerdo en el que, al menos, estén involucrados el Partido Socialista y el Partido Popular".

Rajoy se ha mostrado así preocupado porque "lo peor que se puede hacer es que las decisiones de lo que es España, la soberanía nacional o la igualdad de todos" se estén adoptando "entre un partido nacional, en este caso el PSOE, y partidos que en este momento están defendiendo la independencia".

"Esa es mi mayor preocupación en este momento", ha subrayado el ex presidente del Gobierno, que espera "que haya consenso entre los grandes partidos nacionales en esa materia, porque cuando no lo ha habido, y este es un momento especialmente complejo, las cosas no le han ido bien a España", ha añadido.

"Lo que es España se decide entre todos y no entre partidos independentistas y un partido nacional", ha aseverado.



'Una España mejor', ocho ediciones y 80.000 ejemplares vendidos

Tras conceder una pregunta a los medios de comunicación, Mariano Rajoy se ha dado un baño de masas en el Corte Inglés de Murcia, en donde la cola para la firma de su libro recorría toda la primera planta de los grandes almacenes.

Su libro, que fue publicado en diciembre por Plaza y Janés, va ya por la octava edición y más de 80.000 ejemplares vendidos, muy por encima de las ventas de otros libros escritos por ex políticos como José María Aznar o el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

'Una España mejor' es la crónica personal de Rajoy sobre su etapa al frente del Ejecutivo. Un testimonio imprescindible para entender los hechos decisivos de unos años en los que España se enfrentó a trances muy complejos, como la amenaza del rescate, la abdicación del rey o la crisis catalana, asuntos que ocupan un lugar destacado en sus páginas.

"Este libro responde solo a la voluntad de contar mi historia y mis vivencias desde la responsabilidad que tenía encomendada durante unos años en los que nuestro país pudo haber quebrado, pudo haberse roto, pudo haber sufrido una severa merma en su sistema de protección social o incluso pudo haber vivido una seria crisis institucional por el relevo en la Jefatura del Estado", destaca Rajoy, quien señala que "todo pudo haber ocurrido, pero nada de ello sucedió".