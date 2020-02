El chatbot Turismo de Murcia 'suspende' en historia y geografía

Si un visitante quiere conocer los elementos más emblemáticos de Murcia, como pueden ser el Arrabal de la Arrixaca, el Carnaval de Cabezo de Torres, Murcia Capital Gastronómica 2020 o las fiestas de Moros y Cristianos, lo mejor será que se acerque directamente hasta un puesto de información turística y no deje su ruta en manos del chatbot Turismo de Murcia, lanzado hace año y medio por el Consistorio de la capital.

Este sistema informático tiene importantes lagunas que le impiden proporcionar una información adecuada al interesado, ya que a muchas de las preguntas responde dando la predicción del tiempo o indicando que no ha entendido lo que se quiere buscar, tal y como ha podido comprobar esta Redacción.

En su lanzamiento, en agosto de 2018, el entonces concejal de Turismo adelantó que este chatbot ofrecería a cualquier visitante información sobre los principales puntos de interés de la ciudad, recomendando rutas turísticas y orientando al turista sobre la mejor oferta gastronómica y cultural.

Sin embargo, un año y medio después de su lanzamiento parece que el chatbot turístico de Murcia no logra el aprobado y no es eficaz a la hora de proporcionar información sobre dónde se encuentran o cuáles son los principales elementos patrimoniales del municipio, ya que el yacimiento de San Esteban, la rueda de La Ñora, la Iglesia de San Juan de Dios, las fiestas de Carnaval o el Teatro Bernal, por ejemplo, escapan de sus conocimientos.



Críticas del PSOE

Desde el PSOE el concejal Enrique Lorca critica que el chatbot de Turismo de Murcia no sea una herramienta útil para el visitante que quiera conocer la ciudad y considera que «sólo es un ejemplo más de la política que lleva a cabo el Gobierno local, en la que lanza proyectos que se quedan sólo en la foto y el titular de un día, pero que carecen de recorrido y utilidad real». En este caso, Lorca dice no entender por qué en las oficinas de turismo no tienen conocimiento de la existencia de este chatbot para recomendarlo a los usuarios.