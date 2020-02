"Una visita al dentista te puede salvar la vida"

La nueva Junta de Gobierno del Colegio de Odontología explica sus funciones y objetivos a dos semanas de cumplir un año, y comprometida con la lucha contra el cáncer de boca.



¿Cuáles son los objetivos del Colegio de Odontólogos?

La nueva Junta de Gobierno acordó con la Comunidad Autónoma ahondar en programas preventivos, como el Plan de Atención Dental Infantil o la atención a personas con discapacidad, que se vieron muy reducidos con los recortes de la crisis. Otras comunidades ya han podido recuperar esas coberturas. Los niños murcianos deben tener las mismas condiciones que los de Hellín, Orihuela o Huércal-Overa.

No supone mucha carga a las arcas públicas, pues la prevención en edades tempranas produce un gran retorno en efectividad por cada euro invertido. La prevención es más barata y efectiva que el tratamiento secundario a una patología.

¿Cómo se encuentra la odontología murciana actualmente?

Las clínicas dentales de la Región están perfectamente equipadas y preparadas para solucionar todo tipo de problemas bucales. No hay tratamiento que se haga en Londres y no se haga en Murcia. Es más, probablemente se hizo antes en Murcia.

¿Cómo se está combatiendo el cáncer de boca en la Región?

El Colegio siempre ha estado preocupado por esta grave patología. Se firmó un convenio con el SMS para que las lesiones sospechosas de cáncer que se vieran en las consultas privadas fueran atendidas vía urgente en la sanidad pública.

Es importante acudir a clínicas de dentistas de confianza. Estos suelen velar por la salud integral de sus pacientes. En determinados modelos de negocio asistencial se piensa más en tratamientos de alto coste y no se cuida tanto la observación de las mucosas, paladar y lengua, que es donde podemos advertir las primeras lesiones precancerosas que pueden determinar el posterior desarrollo de un tumor.

¿Cuáles son las causas del cáncer de boca y cómo se previene?

Se sospecha que los factores genéticos y ambientales pueden estar detrás del origen del desarrollo de muchos tumores. Una esperanza de vida mayor también tiene como consecuencia que haya más tiempo para desarrollar determinadas patologías.

Existen dos factores determinantes que pueden producir cáncer de boca: el consumo de alcohol y el tabaco. Las probabilidades de desarrollar un tumor en la cavidad oral aumentan con cada cigarro.

¿Cómo ha evolucionado la concienciación del cuidado bucal?

Hay mayor conciencia y la gente acude más al dentista, pero todavía estamos en tasas muy inferiores a la media europea. La mitad de los murcianos no va al dentista y eso debe cambiar. Una revisión al año puede ser suficiente para detectar cualquier problema. Patologías como la caries o la periodontitis no curan por sí solas, no tienen marcha atrás, como un resfriado. Hablando del cáncer, podemos concluir que una visita al dentista te puede salvar la vida.