Podemos propone ampliar el tranvía hasta El Palmar, Molina y Alcantarilla

El portavoz de Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, llevará al Pleno municipal de mañana jueves una moción en la que propone el inicio de los estudios para la ampliación del tranvía hacia el sur del municipio, hasta El Palmar, y el norte, conectando con Molina de Segura.

Ruiz explica que su iniciativa incluye, además la creación de una nueva línea de este medio de transporte que conecte con Alcantarilla y el Polígono Industrial Oeste.

«Si de verdad queremos mejorar los problemas de movilidad y contaminación que tiene Murcia, es el momento de empezar a planificar de verdad un transporte público limpio, eficaz, y eficiente», indica Ruiz Maciá, quien destaca la «capacidad del transporte público para articular el municipio y mejorar la movilidad».

La propuesta de Podemos-Equo defiende que el transporte «debe llegar a los principales focos generadores de tráfico, como son el Polígono Industrial Oeste y el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca; mientras no se amplíe la red de tranvía, no sólo no tendrá rentabilidad económica, sino que, lo que es más grave, no tendrá rentabilidad social ni apenas ambiental».

De este modo, el concejal asegura que "no se van a reducir voluntariamente los desplazamientos en vehículo privado si no facilitamos a los trabajadores llegar a su puesto de trabajo en un transporte público rápido y eficaz». Y añade que «tampoco podremos nunca limitar el tráfico de coches en determinadas zonas si como Ayuntamiento somos incapaces de plantear alternativas».

Cambiar las políticas de movilidad

Para Ruiz Maciá, «necesitamos cambiar el enfoque municipal sobre las políticas de transporte público; no se trata de mejorar el transporte público para que lo use quien no pueda utilizar un vehículo privado, que es lo que se hace hoy, sino de cambiar el enfoque, y tratar el transporte público como la opción principal de transporte para los trayectos que no se hagan a pie o en bicicleta». El portavoz de Podemos también hace hincapié en la «oportunidad» que supone la próxima construcción de una nueva estación intermodal en el barrio de El Carmen.