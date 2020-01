Murcia Capital Gastronómica contra los complejos

El alcalde de Murcia afirma que el galardón debe servir para "abandonar el fatalismo" y exhibir la murcianía.

El Teatro Romea lleno hasta la bandera, con decenas de personas en la plaza siguiendo la gala desde la pantalla. Con tal expectación se dio el pistoletazo de salida a Murcia Capital Española de la Gastronomía.

El evento, presentado por la MasterChef Samantha Vallejo-Nágera, fue un recorrido por los productos más típicos de la alimentación murciana y los lugares de la ciudad más emblemáticos para disfrutarlos. Precisamente durante la degustación de una marinera, la conductora recibió el reproche del público: cuando Vallejo-Nágera intentó cortar con tenedor y cuchillo la anchoa fue interrumpida con un sonado «¡no!» del auditorio.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, dijo durante su intervención que la cantidad de público asistente «demuestra lo que somos capaces de hacer los murcianos cuando trabajamos juntos». Y lanzó una petición: «Abandonemos los complejos, el fatalismo y vamos a demostrar de lo que somos capaces». Considera el primer edil que esta condecoración debe servir para mostrar con orgullo el sentimiento murciano.

La murcianía no solo estuvo representada gastronómicamente, el talento musical se exhibió con las actuaciones de Viva Suecia y Maldita Nerea, lo más celebrado por el público durante la gala.



Un sector en auge

Entre el público se encontraba una amplia representación de la sociedad murciana, además del Gobierno regional y de distintos municipios, también asistieron personalidades del mundo de la cocina como el chef galardonado con dos Estrellas Michelin Pablo González-Conejero. «Hace años que estamos dando el follón a través de la gastronomía, pidiendo a las administraciones que nos hagan caso, que la gastronomía es muy importante. Esto es el resultado de mucho trabajo.» dijo el cocinero.

Por su parte, el chef de Local de Ensayo, David López, aseguró que la gastronomía es un sector en auge. «Tenemos que apostar por la formación y el reciclaje. Lo bueno de Murcia es que cuenta con gente que ha estado fuera, que se ha formado y que ha vuelto a formar su negocio. Eso a la capitalidad le va a venir muy bien», afirmó.

Esta gala ha servido de presentación de los eventos que tendrán lugar en los primeros dos meses de este año de capitalidad gastronómica. Entre las actividades destacan la celebración especial de Mixtura el 1 y 2 de febrero, el mercado callejero internacional, donde se podrán degustar platos típicos de diferentes países.

Los días 3, 10 y 17 se celebrarán foros de ideas con profesionales de la gastronomía, la alimentación y el turismo para reflexionar sobre el sector.

El pan tendrán un protagonismo especial con una jornada, el 8 de febrero, sobre sus distintas especialidades, con recetas antiguas y degustaciones.

Del 28 de febrero al 8 de marzo tendrá lugar la semana del atún; las jornadas del Queso de Murcia se celebrarán del 21 al 23 de febrero; el 18 de marzo se conmemorará el día de San José con la elaboración de buñuelos de viento. Además, habrá catas a ciegas, ciclos de cine gastronómico y la realización de un grafiti gigante.



Degustación de monas y chocolate a cargo de maestros pasteleros



La plaza Julián Romea acogió una degustación de 1.500 monas con chocolate elaboradas por maestros pasteleros murcianos. En ese emplazamiento se instaló una pantalla gigante para que quienes no pudieron entrar al teatro a seguir la gala en vivo, tuvieran la posibilidad de disfrutarla en ese ambiente privilegiado. Numerosas personas acudieron a probar las monas que se ofrecían.