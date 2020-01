Plante de vecinos de Sangonera ante los problemas del autobús

Las continuas quejas de los vecinos de Sangonera la Verde por los problemas con la línea de autobús de la pedanía y la falta de respuesta por parte de la Administración llevó ayer a un grupo de usuarios a plantarse a primera hora de la mañana frente a uno de estos vehículos, impidiéndole circular, como medida de protesta.

Desde el Grupo Municipal Socialista advierten de que la situación en la que se encuentra el transporte público en Murcia «es crítica y va a peor, por mucho tranvibús que el equipo de Gobierno se saque de la manga, porque el PP resuelve los problemas con ocurrencias y en el caso de este servicio se necesitan decisiones inmediatas, valientes y definitivas», declara el concejal Juan Vicente Larrosa.

«Ahora amanecemos con el plante de vecinos de Sangonera la Verde que llevan semanas quejándose del hacinamiento que sufren en el autobús que los traslada a Murcia para trabajar, no para venir de excursión, sino para trabajar», recalca el edil, quien apunta que, «además, es un hacinamiento a precio de oro, lo que clama al cielo, porque el billete de autobús es caro. Desde luego, no podemos destacar aquí la relación calidad precio porque no existe».

Larrosa considera que «hay que dejarse de tranvibuses y ponerse manos a la obra para solventar los problemas existentes, que son muchos». Igualmente, el concejal se ha hecho eco de la denuncia de los vecinos de Joven Futura, que se quejaban del aislamiento por corte del servicio de transporte por las lluvias.

La concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, Rebeca Pérez, responde al edil socialista que «uno de los proyectos estratégicos es la reestructuración completa del transporte urbano» y hace «hincapié en que estamos preparando un ambicioso Plan de Movilidad que va a conectar pedanías ente si y a su vez con las universidades y hospitales de referencia, con una completa red de aparcamientos disuasorios, nodos de transporte y nuevas líneas rápidas, abordando la movilidad de forma integral y no en su versión minimalista».