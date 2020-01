Huermur denuncia la presencia de "cosas amarillas" en la fachada del Romea

La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (HUERMUR) ha denunciado ante la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura la instalación de "elementos distorsionantes y estridentes" en la fachada del Teatro Romea a pesar de que el edificio está protegido como Bien de Interés Cultural (BIC).



Estos elementos, de color amarillo, se instalaron en la parte derecha de la fachada con motivo de remarcar que allí se ubica la sede oficial de Murcia, Capital Española de la Gastronomía pero la asociación ha advertido de que un monumento no puede ser un "espacio publicitario" en el que colgar "cualquier invento que a su dueño o responsable se le ocurra".





El @AytoMurcia ha colocado esta "cosa" en el Teatro Romea #Murcia, distorsionando la estética de este histórico edificio del S. XIX que es Bien de Interés Cultural BIC. Presentaremos la correspondiente denuncia en la Consejería de @CulturaRM_, e instaremos su retirada inmediata pic.twitter.com/RzDJ2hXk1R — Huermur (@huermur) January 14, 2020

¿Qué es el elemento amarillo que luce en la fachada?

'Murcia Capital Gastronómica' ya recibió críticas por su mascota

Así, han recordado que la ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia señala que las instalaciones en los BIC no pueden consistir ni en publicidad, vallas, carteles, cables, antenas ni "todo aquello que impida o menoscabe la apreciación del bien", y que "toda intervención que pretenda realizarse en undeclarado bien de interés cultural deberá ir encaminada a su conservación y mejora", algo que no se cumple en este caso.Huermur ha pedido también al A yuntamiento de Murcia los informes técnicos y autorizaciones preceptivas en relación con esta instalación y ha lamentado que se "" en este tipo de "intervenciones innecesarias" mientras que "buena parte del patrimonio cultural del municipio de Murcia languidece entre basuras, pintadas y abandono ruinoso".El elemento que ha provocado las quejas remarca que el Teatro Romea es la sede oficial de 'Murcia Capital Gastronómica' y, que no sólo es comida, si no tambén arte. Y salen o entran a borbotones enAsí lo han explicado los encargados de realizar la obra: La mata flor, Germinal & Brandon Love y Estudio Guru Murcia, quienes han dejado claro su ". Esta intervención está sujeta sin uno sólo agujero sobre la piedra".No es la primera vez que una acción de 'Murcia Capital Gastronómica 2020' desata las críticas. El pasado domingo estrenaron la mascota y su apariencia suscitó varios comentarios negativos en la red social Twitter. A pesar de las constroversias, el tuit publicado por el Ayuntamiento de Murcia ha recibido un centenar de "me gustas".