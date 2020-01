El BiciRegistro de Murcia incorpora códigos QR y se abre a los patinetes eléctricos

Los ciclistas que quieran proteger su bicicleta contra posibles robos lo tienen más fácil gracias al BiciRegistro nacional puesto en marcha por el Ayuntamiento de Murcia y que este año 2020 ha incorporado varias novedades, como códigos QR.

Este sistema, puesto a disposición de los usuarios de la bicicleta hace algo más de cinco años, surgió para dar respuesta a los problemas que pueden sufrir al hacer uso de este medio de desplazamiento. Con el BiciRegistro se pretende disminuir el número de robos y facilitar, a su vez, la recuperación de las bicicletas en cualquier punto de España, en caso de pérdida o robo.

La inscripción de la bicicleta es voluntaria y está coordinada por la Red de Ciudades por la Bicicleta, además de contar con el apoyo de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los datos de la bicicleta registrada están en la página web www.biciregistro.es. En ella aparecen los datos y características de la bicicleta, así como imágenes de la misma. Y aunque el BiciRegistro es de carácter público, dispone de diferentes niveles de acceso, según el tipo de usuario que lo utilice.

Desde el Ayuntamiento de Murcia informan de que en este portal ya hay inscritas 1.683 bicicletas del municipio, por lo que sus usuarios disponen de una base de datos en la que se hace un control de ellas y a la que se puede recurrir en caso de sustracción.

Hace sólo unas semanas la Red de Ciudades por la Bicicleta ha renovado el BiciRegistro y ha incorporado nuevas funcionalidades así como un nuevo diseño en el kit de marcaje.

Uno de los cambios más destacados es que el nuevo kit de marcaje de las bicicletas ha incorporado un código QR para facilitar la lectura desde cualquier smartphone y que cualquier persona pueda saber si la bicicleta está desaparecida o no. Aunque únicamente la Policía podrá conocer el nombre del propietario real del vehículo.



Inscripción online gratuita

Otra de las novedades pasa por un acceso más directo y gratuito, ya que se ha creado una nueva opción de BiciRegistro online gratuito, creando la ficha de la bicicleta. No obstante, para identificarla correctamente y poder recuperarla más fácilmente en el caso de robo es necesario comprar el kit de marcaje por 7 euros y así poder colocarlo en la misma. Desde la Oficina de la Bicicleta del Consistorio recuerdan que la Policía tiene acceso a todas las bicicletas que se registren gratuitamente asociando el número de bastidor. Por lo tanto, aunque la bicicleta no esté registrada con el kit de marcaje se podrá efectuar la comprobación de si se trata de una bicicleta desaparecida o no.

La junta directiva de la Red de Ciudades por la Bicicleta también ha aprobado la posibilidad de registrar vehículos de movilidad personal de cualquier tipo, lo que abre el BiciRegistro a otros, como pueden ser los patinetes eléctricos, ya que consideran que «el sistema de recuperación de estos medios de movilidad sostenible son exactamente los mismos que para las bicicletas». La importancia de este sistema se refleja precisamente en el último Barómetro de la Bicicleta, elaborado por la Red de Ciudades por la Bicicleta en colaboración con la DGT, y que señala que el 16 por ciento de los usuarios ha sufrido un robo en los últimos cinco años.