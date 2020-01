El barrio murciano de Vistabella despide a uno de sus vecinos más entrañables

El murciano barrio de Vistabella sufrió este jueves por la tarde la pérdida de uno de sus vecinos más conocidos. Antonio, apodado como 'El Huevo', falleció por motivos de salud en la puerta de la Plaza de Abastos de la barriada después de que un equipo de sanitarios tratara de reanimarlo durante minutos ante la atenta mirada de otros viandantes, como muestran las imágenes del vídeo que acompaña a esta información.

Antonio 'El Huevo' era muy querido por gran parte de los habitantes de la barriada, que han le han rendido un homenaje esta mañana depositando flores en el banco de la Plaza de Abastos donde él solía pasar horas sentado o acostado.

Debido a una enfermedad mental, Antonio no tenía oficio y, aunque la mayoría de noches dormía en casa de sus familiares, pasaba los días en las calles, "hablando con los vecinos y pidiéndoles un euro para un café o un cigarro", cuenta Emilio, vecino de Vistabella que conocía a 'El Huevo' "de toda la vida".

"Era muy conocido y la gente le tenía cariño porque no era agresivo ni insistente, solo pedía un euro y si no se lo dabas se iba, nunca ha molestado a nadie", explica Emilio, quien añade que para los vecinos del barrio "ahora será raro no verle pasear por las calles."

"Siempre paseando, escuchando la radio, fumando, tomando café, sentado o durmiendo en los bancos, siempre en la calle, dejando en paz para que lo dejaran en paz, en libertad. DEP", ha escrito en sus redes sociales Miguel Ángel Alzamora, otro vecino del barrio, para despedir a Antonio 'El Huevo'.