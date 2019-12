La temperatura primaveral anima a los murcianos a salir en 'tardebuena'

El buen tiempo de este martes ha animado a salir a miles de murcianos de sus casas para unirse al ya tradicional tardeo de Nochebuena.

Lugares como la Plaza de las Flores o la del Romea, así como la avenida Alfonso X el Sabio se han convertido un año más en el punto de encuentro de grupos de amigos y familias que han aprovechado el clima primaveral para pasear y salir a celebrar la llegada de la Navidad.

El tardeo en Murcia no tiene edad y, aunque era muchos los jóvenes que se estrenaban este año en la celebración temprana de la Navidad, no han faltado veteranos en la celebración, que no han querido perderse la cita.



El Ayuntamiento de Murcia, por su parte, ha instalado puntos violeta en diversos lugares de la ciudad para sensibilizar e informar sobre la violencia machista. Además, también se ofrece acompañamiento y atención ante posibles casos de violencia sexual o de género durante las fiestas.

Estos espacios están atendidos por profesionales especialistas en igualdad de género, que tendrán el apoyo del Voluntariado Social perteneciente a las Oficinas del Voluntariado de los Centros Municipales de Servicios Sociales y trabajando, de forma coordinada, con la Policía Local.

Este servicio municipal se dirige a la ciudadanía en general y a la población juvenil en particular, el cual estará activo los días 24 y 31 de diciembre desde las 14.00 hasta las 18.00 horas.