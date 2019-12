Corvera tendrá la mitad de taxis en temporada baja por la falta de vuelos

La actividad del Aeropuerto Internacional de Corvera no ha sido la esperada en su primer año de funcionamiento, lo que ha hecho que muchos de los taxistas que han estado prestando servicio en estas instalaciones durante 2019 se hayan pasado la mayor parte del tiempo de brazos cruzados. La falta de vuelos, principalmente en temporada baja, ha llevado a los taxistas a reclamar una reducción del número de taxis que atienden a los usuarios de Corvera para 2020, un ajuste a la baja que ha sido aprobado en la última Mesa del Taxi, celebrada hace unos días en el Ayuntamiento de Murcia.

Durante este año han sido 22 los taxis de Murcia asignados al Aeropuerto de Corvera, mientras que 2020 arrancará con sólo la mitad de vehículos, 11, en los meses de temporada baja y menos actividad para evitar ese desfase entre la oferta y demanda del servicio.

El presidente de la Federación Murciana del Taxi y a su vez responsable de RadioTaxi, Sergio Navarro, explica a LA OPINIÓN que en la última reunión «planteamos la necesidad de modificar los turnos en temporada baja y así reducir los coches en servicio a once, la mitad de los que funcionan en la actualidad. De esta forma, los que no tengan que trabajar porque no hay vuelos podrán venir a la ciudad y hacer carreras aquí mientras allí se queda un retén».

Navarro señala que en temporada baja Corvera recibe uno o dos vuelos por la mañana y uno por la tarde, «por lo que no nos resulta rentable estar allí parados perdiendo el tiempo. Los taxistas se desaniman y no se puede mantener esta situación». El representante del sector reconoce que «el aeropuerto es una gran infraestructura que nos da trabajo, pero no tiene la actividad que esperábamos».

En este caso, indica que sólo algunos pasajeros cogen taxi, ya que otros tienen vehículos de alquiler contratados con los 'rent a car' o van familiares o conocidos a recogerlos.



Ayudas a coches eléctricos

En esta última reunión de la Mesa del Taxi el Ayuntamiento ha anunciado que está ultimando la convocatoria de subvenciones destinada a los taxistas que compren un vehículo eléctrico (cero emisiones) o híbrido (eco) con el fin de que también la flota de taxis sea sostenible como lo es la de autobuses. Sergio Navarro considera «muy positivas» este tipo de subvenciones, ya que pueden animar a los conductores a elegir vehículos eficientes si están pensando en cambiar el que tienen. «Aún no sabemos la cuantía de las ayudas, pero siempre son bienvenidas, ya que de las últimas que se dieron para vehículos a gas hace casi una década», subraya.