Nuevo tirón de orejas de la Intervención por la falta de previsión en los contratos

Un informe de la Intervención General del Ayuntamiento fechado el pasado 29 de noviembre vuelve a dar un tirón de orejas al equipo de Gobierno. Si hace unos meses este organismo de fiscalización recordaba a la Administración local que tiene pendientes de ejecutar 117 millones de proyectos de años anteriores y le llama la atención por «la forma irreal de presupuestar», el nuevo toque de atención viene motivado por los contratos que caducan sin que el nuevo que tiene que sustiruirlo esté adjudicado, lo que genera una laguna que obliga a prorrogar en el tiempo contratos que después hay que abonar.

Precisamente, el Grupo Municipal Socialista hizo público ayer el último informe de la Intervención en el que se ponen reparos a una quincena de contratos y por los que preguntó minutos antes durante la reunión de la Comisión de Pleno de Infraestructuras, Hacienda, Gestión Económica y Asuntos Generales.

El portavoz del PSOE en la Glorieta, José Antonio Serrano, denuncia que estas anomalías entre la finalización del contrato de un servicio municipal y el inicio del siguiente han supuesto un gasto adicional de 4 millones de euros, de los cuales casi 2,5 millones se han destinado a pagar el mantenimiento de jardines a la empresa STV, «que ha realizado esos trabajos sin contrato durante tan solo tres meses y medio». Por lo que subraya que «mantener los jardines ha supuesto 24.000 euros diarios en ese tiempo».

La Intervención llega a decir en su informe que la ausencia de contrato obedece a distintas causas, algunas de ellas imponderables, como son los recursos presentados ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales (TCRC), aunque la mayoría se deben a «déficit de funcionamiento interno, falta de planificación y trámites innecesarios», entre otras.

Serrano detalla que entre los 15 reparos detectados se encuentran servicios como el de mantenimiento de jardines, reparación de las instalaciones de regulación, control e información del tráfico, reparación de aceras y áreas peatonales, socorrismo en instalaciones deportivas e inhumación y vigilancia del Cementerio de Espinardo, entre otros.

«Esto pasa por una absoluta falta de planificación por parte del PP, que ya lleva años gobernando para saber cómo funciona el Ayuntamiento», afirma el portavoz socialista, quien ha estado acompañado por el concejal Enrique Lorca, quien recomienda al PP «hacer más caso a los funcionarios de esta casa, que saben cómo actuar y que se conocen leyes y reglamentos que hay que cumplir».



Recursos ante el TCRC

Desde el PP el concejal de Gestión Económica, Eduardo Martínez-Oliva, insiste en que el contrato de jardines, el más cuantioso, estuvo paralizado por los recursos presentados ante el TCRC, «que no los resolvió en el plazo de un mes que establece la ley». Así, explica que «se trata de servicios esenciales que no se pueden dejar de prestar y por ello se prorrogan los contratos hasta que se adjudica el próximo». Respecto al resto de casos, en los que no ha habido recursos, afirma que «en ocasiones, el exceso de burocracia hace que se retrasen» y no considera que adelantar la licitación acabe con estas situaciones que «son habituales».

Martínez-Oliva sostiene que la prórroga de contratos es algo que se da en todos los ayuntamientos y que «por ello la nueva Ley de Contratos del Sector Público contempla esta situación y la regula de otra forma».