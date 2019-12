Más de 4.000 murcianos se benefician de las ayudas de emergencia social

La Concejalía de Derechos Sociales tramitó el pasado año más de 4.000 ayudas de emergencia social por importe de 3,3 millones de euros. Esta acción se suma a otras muchas ayudas de servicios sociales destinadas a combatir la pobreza en el municipio como ayudas a comedor, a atención farmacológica, al pago del agua o a bonos transporte



El Ayuntamiento de Murcia desarrolla distintas acciones para la atención inmediata a las personas en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. Este plan está coordinado por la Red para la inclusión social del Ayuntamiento, cuya constitución fue aprobada por Decreto de 5 de Abril de 2016 de la Concejala Derechos Sociales, y correspondiendo al Área de Servicios Sociales su coordinación.



La Red está integrada por entidades representativas del tercer sector relacionadas con la integración social, además de técnicos de servicios sociales la administración regional y de los Servicios Sociales municipales de Murcia. Entre los recursos de los que dispone el Ayuntamiento de Murcia para la lucha contra la pobreza destacan:



- Una red de 40 Unidades de Trabajo Social, correspondientes a los tres Centros Municipales de Servicios Sociales, que además de información y orientación sobre los diferentes recursos y prestaciones sociales y su tramitación, desarrollan diversas actuaciones y proyectos dirigidos a la intervención sobre la pobreza de la familia de origen, problemas de salud mental, adicciones, desempleo, rupturas familiares, aislamiento social, convalecencias sin soporte social ni laboral, pérdida de la vivienda habitual, etc. Esta red se completa con dos oficinas para la atención de personas sin hogar y un equipo de atención a las situaciones de emergencia social



- Un sistema de ayudas económicas de emergencia social que contemplan diversos conceptos que van desde el pago del alquiler (complementarias de las subvenciones al alquiler que gestiona el Servicio de Vivienda), la alimentación básica, la adquisición de electrodomésticos, pequeñas reparaciones en los domicilios o deudas de consumo energético. En 2018 se tramitaron un total de 4.085 ayudas por un importe de 3,3 millones de euros



- En 2019 se ha aprobado una instrucción regulando las diversas ayudas municipales para apoyar las actuaciones destinadas a la población infantil y adolescente del municipio, regulando las ayudas de comedor escolar, comedores en los meses de verano, ayudas a familias de menores que no pueden acceder a comedores en verano, apoyo a la escolaridad, actividades extraescolares, plazas de campamentos, etc. En el momento de emitir este informe se han tramitado más de 800 ayudas por este concepto con un importe superior a los 500.000 euros.



- Se han gestionado medicamentos para personas sin recursos que requerían de atención farmacológica por un importe de 15.000 euros.



- Gestión del Fondo Social de Emuasa. Durante el año 2018 se establecieron 4.485 contratos de tarifa plana de 5 euros mensuales en el recibo del agua y la exención de los impuestos municipales vinculados a dicha facturación.



- Bonos de transporte. Se facilitaron bonos de transporte público gratuitos por un importe total de 52.279 euros a familias que acreditaron no disponer de recursos para garantizar su acceso a la atención sanitaria que requerían o para desplazamientos relacionados con la búsqueda de empleo o asistencia a acciones de formación.



- Renta básica de Inserción. Se solicita a través de los servicios sociales municipales, aunque su concesión y dotación económica se realiza por la administración regional. En 2018 se tramitaron 1.587 solicitudes, elevándose el número de familias beneficiarias durante dicho año hasta 2.100, elevándose el importe destinado por el IMAS a dicha prestación en el municipio de Murcia a 5.909.681 euros.



- Ayudas periódicas de inserción y protección social (IMAS). En 2018 hubo 121 familias beneficiarias, destinando el IMAS un total de 388.534 por este concepto a las familias de nuestro municipio.



- Se emitieron un total de 830 acreditaciones de consumidores vulnerables, conforme a las modificaciones normativas relativas a la lucha contra la pobreza energética, conforme a los supuestos contemplados en la misma y los convenios firmados con Iberdrola.



- Se emitieron un total de 530 informes de arraigo social para inmigrantes que cumplían los requisitos para su regularización. Aunque esta medida no tiene un coste directo, supone un paso significativo en el proceso de regularización de los solicitantes y de su acceso al empleo.



- En coordinación con la Fundación bancaria La Caixa, se gestiona y coordina el programa Caixa Proinfancia contra la pobreza infantil que en 2018 ha beneficiado a 2.689 menores de 1.598 familias por un importe superior a los 2.000.000 de euros.



- Se mantienen los programas municipales, esencialmente preventivos y dirigidos a los barrios y pedanías más vulnerables, de Actividades con Infancia para menores de 6 a 12 años y Escuelas de verano, el proyecto 13-17, el programa para la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar, el proyecto de refuerzo escolar con voluntarios y otros proyectos de intervención comunitaria desarrollados de modo específico en diversos barrios y pedanías.



- El Programa de acompañamiento para la inclusión social, intervino con 191 adultos y 101 menores de familias que requerían del diseño de itinerarios de inserción y acompañamiento profesional.



- Se valoraron e informaron un total de 12 proyectos para la inserción laboral y de garantía juvenil financiados por el IMAS en nuestro municipio, con la correspondiente acreditación a las entidades que los presentaron, a los que se han derivado un total de 264 personas a los programas de empleabilidad, 130 a los programas de garantía juvenil y 138 a los Servicios de empleo, todos ellos mediante la correspondiente acreditación de los servicios sociales municipales de su situación de exclusión social.



- La Oficina de Ayuda al Refugiado, ha atendido un total de 241 solicitudes de información sobre protección internacional y 70 consultas de las entidades de protección internacional.



- Para la atención a personas sin hogar se dispone de un contrato de 564.000 euros anuales con la Fundación Jesús Abandonado de Murcia para garantizar el acceso al Centro de Acogida (pernoctaciones), comedor social y atención a personas sin hogar que requieren atención sociosanitaria.



Además de estas actuaciones que implican una acción municipal de gestión directa, se mantiene una estrecha colaboración con las entidades del tercer sector para la ejecución de proyectos de intervención con personas o colectivos que requieren de una especial atención o la gestión de recursos específicos y complementarios a los que dispone el sistema de atención primaria municipal, mediante la concesión de subvenciones nominativas y la formalización de los correspondientes convenios de colaboración.