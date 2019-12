Beniaján, en pie de guerra por el 'desgobierno' de la pedanía

Siete meses después de las elecciones municipales de mayo una de las pedanías de mayor tamaño de Murcia, Beniaján, sigue sin junta municipal y sin un equipo que se encargue de su funcionamiento. La situación ha llegado a tal punto que los vecinos dicen no aguantar más con este 'desgobierno' y han decidido tomar medidas para resolver la situación.

El acuerdo hace unos meses entre PP y Ciudadanos en la Glorieta para repartirse las pedanías hizo que Beniaján cayera en el lado de la formación naranja, pese a que fue el PP el partido más votado en esta zona de la Cordillera Sur y que Ciudadanos sólo logró un vocal en el pueblo. La imposición desde los despachos hizo que los cuatro vocales del Partido Popular en Beniaján dimitieran en bloque, ya que se negaban a hacer pedáneo al vocal de Cs, tal y como publicó LA OPINIÓN. Esto obligó a retrasar la constitución de la junta municipal, que sigue sin fecha para celebrarse.

La falta de soluciones, llevó anoche a los vecinos a convocar una asamblea urgente en la que estuvieron representadas la mayoría de las asociaciones, entre ellas la de comerciantes, las festeras, musicales, deportivas, la asociación de carnaval, la de mayores, los centros educativos y las cuatro peñas huertanas, entre otras. El encuentro, que arrancó pasadas las diez de la noche, sirvió para poner sobre la mesa el malestar que existe en Beniaján por la situación de «abandono» que sufren desde el Ayuntamiento de Murcia.

«Nos sentimos abandonados», fue la expresión más repetida en este encuentro, en el que quedó patente la incertidumbre que sienten los vecinos y las asociaciones sobre cómo avanzar sin una junta municipal.

El expedáneo de Beniaján, Francisco Hernández (PP), quien ha estado al frente de la pedanía durante siete legislaturas y a quien su partido ha pedido que se 'aparte' para dejar paso a Ciudadanos, tal y como él denuncia, afirma que «desde Murcia sólo tienen luces para el centro de la ciudad, pero a las pedanías nos tienen abandonadas pese a que suponemos el 60 por ciento de la población del municipio y el 80 por ciento del territorio». Hernández recuerda que estamos en plena Navidad y «Beniaján está a oscuras, no hay una sola luz en el pueblo, no se ha hecho programación de fiestas ni para los más pequeños, cuando todos sabemos que eso saca a la gente a la calle y hace que se mueva el comercio».

El expedáneo afirma que los vecinos le paran por la calle porque no saben dónde acudir para hacer una simple fé de vida o cualquier otro trámite, «la Asociación de Carnaval no sabe cómo organizar las próximas fiestas o si tendrán alguna ayuda, no existe mantenimiento de la vía pública y llevamos meses bloqueados porque Ballesta decide vender los votos de los vecinos a Ciudadanos».



Comerciantes: «El pueblo da pena»

Desde la Asociación de Comerciantes de Beniaján explican a esta Redacción que «el pueblo da pena, en la calle Mayor hay bombillas fundidas desde hace meses y nadie se preocupa en cambiarlas, no sabemos qué va a pasar esta Navidad, si se va a poder celebrar el carnaval o la Semana Santa, fiestas que atraen a vecinos de otras zonas a Beniaján y que dan vida al pueblo».

En este mismo sentido se pronuncia desde la Asociación de Carnaval una de sus miembros, quien prefiere mantener el anonimato e indica que «ante tanta dejadez hemos decidido organizarnos para ver cómo afrontamos la situación». Recuerda que las fiestas del Bojal son en enero y «no sabemos si se celebrarán» al tiempo que se lamenta de que «los chicos del ajedrez han quedado subcampeones de España y nadie se ha acordado de ellos, no se les ha hecho nada porque no hay quien lo organice».

Esta vecina afirma que «las calles están destrozadas y nadie se preocupa de las obras o de las instalaciones deportivas» y dice que la nueva biblioteca de Beniaján «está terminada desde marzo y no se inaugura».