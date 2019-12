Murcia, entre las diez ciudades españolas más 'instagrameadas' en Navidad

Las últimas semanas las ciudades de Vigo y Madrid han puesto en marcha una particular 'competición' para ver cuál de las dos tenía la mejor iluminación navideña. Una carrera por la popularidad en la que también han entrado muchas otras localidades que, cada año, intentan impresionar a ciudadanos y turistas para que disfruten del mejor ambiente por estas fiestas.

Con el objetivo de conocer la acogida que tiene este despliegue de adornos en nuestro país y cuáles son las mejores ciudades para disfrutar del mejor ambiente navideño, Musement, plataforma de reserva de actividades en destino, ha rastreado a través de Instagram, cuáles son las 10 ciudades españolas más "instagrameadas" en Navidad.

Madrid, 29.815 menciones. La capital lidera el ranking de ciudades más populares en esta red social. Millones de luces alumbran, desde finales de noviembre y hasta Reyes, las calles, plazas y edificios de Madrid. Este año, además, se ha incluido como novedad, una bola de 12 metros de diámetro, 7 toneladas de peso y 43.000 luces LED entre la calle de Alcalá y la calle Gran Vía, que está siendo una de las decoraciones más fotografiadas en la red social.

Sevilla, 7.601 menciones. La ciudad ha decorado casi 300 calles con 2.347 motivos navideños. Durante estas fechas las calles y plazas de Sevilla también acogen belenes y mercados en los que se respira el espíritu navideño.

Vigo, 5.362 menciones. La ciudad gallega se ha convertido en los últimos años en uno de los referentes navideños de nuestro país. Vigo se supera cada año y, estas navidades, el árbol alcanza los 32 metros de altura, un metro más que en 2018, y se ha instalado una noria gigante de 62 metros y 48 cestas, iluminada por 180.000 luces LED que, presumiblemente, se convertirá en una de las atracciones más "instagrameadas".

Barcelona, 3.575 menciones. La ciudad condal ha iluminado este año más de 100 kilómetros de calles. Vecinos y visitantes también disfrutan, durante estas fechas, de mercadillos, actividades, talleres y del 'Barcelona Night Tour', un bus turístico que realiza un recorrido por el alumbrado navideño. Barcelona estrena, además, este año, una feria de Navidad en el Port Vell, con un árbol de 31 metros y un pesebre flotante.

Málaga, 3.532 menciones. El actor Antonio Banderas fue el encargado de dar la bienvenida a la navidad malagueña al apretar el botón que encendió 'El Bosque de la Navidad', título de la iluminación de la calle Larios, una de las más céntricas y famosas de la ciudad. El paseo por esta zona está amenizado por música navideña como la de Mariah Carey, quien agradeció a la ciudad que escogiera una de sus canciones más famosas 'All i want for Christmas is you' para ello. Otras zonas de la ciudad también disfrutan de ambientación navideña como La Alameda, donde está el espectáculo 'El Árbol de la Navidad', y el 'videomapping' 'Cuento de Navidad' en Alcazabilla.

Valencia, 3.164 menciones. La ciudad ha incrementado un 20% su presupuesto para decoración y actividades navideñas, siguiendo la tendencia de los últimos años. Un incremento con el que se ha querido llevar el espíritu navideño hasta 30 puntos diferentes de la ciudad, aparte de la zona centro. Así, ciudadanos y turistas pueden disfrutar por toda Valencia de iluminación, belenes y árboles en distintos barrios y pueblos de la ciudad.

Murcia, 2.615 menciones. 1.800.000 luces LED iluminan la navidad murciana en 380 puntos de la ciudad. Una decoración a la que acompañan, entre otras muchas cosas, 40 motivos en 3D, un árbol de navidad de 20 metros con movimiento y música navideña y, distintos photocall repartidos por distintos puntos de la ciudad.

Zaragoza, 2.044 menciones. La Plaza del Pilar es el epicentro de la navidad en la ciudad. Allí, se han dispuesto 8.000 metros cuadrados en los que podemos encontrar una pista de patinaje, un tobogán con trineos neumáticos, casetas de productos navideños, el tradicional belén€.y, 'el árbol de los deseos', donde podemos colgar nuestros deseos para estas navidades. Como novedad, este año, se ha creado 'Dreamland', donde los visitantes pueden descubrir 'La Aldea de Papá Noel'.

Huelva, 1.537 menciones. . Quienes visiten la ciudad podrán disfrutar de motivos navideños en 99 de sus calles: mercadillos, belenes, árboles€son algunos de los elementos que adornan la ciudad, entre los que destaca un túnel de más de 82 metros de largo, 8 metros de alto y 6 de ancho, instalado en la Gran Vía, en el que se muestra un espectáculo de luces y música.

Granada, 1.474 menciones. La gran atracción de este año en la ciudad es una esfera gigante que ha llamado la atención de muchos visitantes que hacen largas cola para entrar en ella. Otros elementos navideños que podemos encontrar en las calles de Granada son: mercadillos de artesanía y productos tradicionales, belenes, iluminación, una noria de 50 metros de altura, tirolinas, árboles de navidad, un tobogán gigante€

Por último, otras cinco ciudades españolas que superan las mil menciones en fechas navideñas son: Jerez de la Frontera (1.432 menciones), Gijón (1.282 menciones), Cartagena (1.220 menciones), Alicante (1.193 menciones) y Bilbao (1.007 menciones).