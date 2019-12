Buscan a contrarreloj un pediatra para atender el centro de Javalí Nuevo

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha tenido que buscar a contrarreloj un pediatra para cubrir la atención sanitaria de los más pequeños en el consultorio de Javalí Nuevo, en Murcia, al estar las dos pediatras que hay en el centro de permiso. Los usuarios se encontraron ayer con que no había nadie para atender a los niños en este centro sanitario y la única solución que les daban es que se desplazaran hasta el centro de salud de La Ñora.

María Jesús Bastida, abuela de un niño que precisaba atención, mostró su queja por el servicio y explicó a LA OPINIÓN que «nos dicen que hasta el día 9 no hay pediatra y que vayamos a La Ñora», al tiempo que se preguntaba «¿cómo voy a ir si no tengo coche y mi marido está trabajando? ¿qué hago con mi nieto, que ha estado toda la noche con fiebres muy altas?». Desde el SMS confirman que las dos pediatras de Javalí Nuevo están de permiso del 2 al 5 de diciembre y «se ha podido contratar a un sustituto (no hay pediatras en bolsa, algo que sucede en todo el territorio nacional) y se ha concentrado la atención pediátrica en el Centro de Salud de La Ñora, que es el de cabecera para esa zona básica de salud».