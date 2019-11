Decenas de personas claman en Murcia contra el discurso "asqueroso e inhumano" de Vox

Bajo el lema Igualdad para vivir, diversidad para convivir, numerosas personas participaban hoy en Murcia en una manifestación antirracista, convocada por la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes(ATIM). La marcha partía a las cinco de la tarde de Floridablanca, para seguir por la Gran Vía Salzillo y acabar en San Esteban, sede del Gobierno autonómico.

La convocatoria nace para mostrar repulsa ante manifestaciones vertidas por algunos políticos (especialmente, de la formación ultraderechista Vox) que criminalizan a inmigrantes por el hecho de serlo. También para protestar por la estigmatización que se está produciendo de menores de edad extranjeros que se encuentran sin sus familias en España (los llamados menas), a quienes se acusa, falsamente, de estar detrás de más delitos que el resto de personas. El fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando, se leía en una pancarta que portaba una mujer.

«Cuando la ultraderecha habla, su discurso es inhumano y asqueroso», sostiene Sabah Yacoubi, presidenta de ATIM. Según su experiencia, los racistas y xenófobos «están muy crecidos», especialmente tras el resultado de Vox en la Región de Murcia en las últimas elecciones generales. (fue primera fuerza). Comentarios como «hay mucho negro, hay mucho moro» se escuchan ahora más que antes, apunta Yacoubi.

Esto sucede, a su juicio, por «falta de conocimiento», por lo que anima a las personas a «empezar a saludarse, echarse una mano o una sonrisa, que la sonrisa abre muchas puertas». Desde su punto de vista, la diversidad y la multiculturalidad enriquecen la convivencia para tener «una buena vecindad».

A quienes opinan eso de que los inmigrantes «les quitan los puestos de trabajo», Yacoubi les sugiere «que se vayan a trabajar al Campo de Cartagena», donde ahora mismo prácticamente solo hay empleados extranjeros.

Denuncia que «la extrema derecha está intentando envenenar de odio» a las personas, al tiempo que se pregunta por qué su discurso no va «contra inmigrantes ricos», como pueden ser «los futbolistas».

En su caso, «llevo veinte años en España», indica. «Sí, somos de origen marroquí, no estamos eliminando nuestro origen, pero estamos viviendo aquí, pagando una hipoteca aquí». «No tenemos nada en contra de los españoles, somos españoles», precisa.

Yacoubi piensa que las personas que creen en Vox «son irresponsables o inocentes», a lo que añade que este discurso «yo no lo veo nada nuevo», dado que «así llegaron al poder Hitler y Mussolini».

La Región de Murcia cuenta (dijo el presidente López Miras recientemente en el Parlamento autonómico) con 202 plazas en sus centros reservadas para acoger a los menores extranjeros no acompañados, que no cuentan con ningún tipo de red social en un país que no es el suyo.