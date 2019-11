Los taxistas de Murcia no cogen pasajeros en La Fama y La Paz por temor a un asalto

Aconsejan a los clientes que se muevan hasta avenidas más grandes y telefoneen desde ahí.

«Sí, entra la llamada, pero no la atiende nadie. Lo hacemos así por seguridad, por todos los robos y las agresiones que hemos tenido». Así se expresa un taxista de Murcia, que prefiere que no se publique su nombre, al comentar el motivo por el que la mayoría de estos profesionales no recoge a pasajeros en las zonas de La Paz y La Fama, barriadas tristemente conocidas por la venta de estupefacientes en sus pisos y las redadas que de cuando en cuando realiza la Policía Nacional.

«Ya pedimos el cambio en la parada que había en Primero de Mayo: la pasaron al Nelva y ahí estamos más seguros, aunque de vez en cuando se siguen acercando los mismos a robar», señala Sergio Navarro, presidente de Radio Taxi Murcia, que añade que recientemente «hubo un caso de un compañero al que le tiraron al coche un litro de cerveza».

Navarro admite que los taxistas «no vamos» a «ciertas zonas y especialmente a ciertas horas» a los barrios de La Fama y La Paz. Incluso cuando sí acuden a recoger el servicio, porque se trata de un cliente habitual al que conocen, «luego estás en la calle y hay que tener mucho cuidado», indica.

«Los clientes lo saben y se van a avenidas más grandes», como la avenida de La Fama, donde están varias de las consejerías del Gobierno regional. En esa zona ya hay más posibilidad de que un taxi sí acepte recoger el servicio.

Asimismo, apunta que en estas zonas deprimidas de la capital «hay muchas calles que son sin salida», y que se convierten en una ratonera si hay que «salir corriendo» porque existe peligro. En este sentido, cita por ejemplo «la calle Río Ebro», en la cual, considera, los conductores se pueden ver «en una encerrona».

Las personas que atacan a los taxistas en estos barrios «se llevan los móviles, la cartera... no solemos llevar mucho dinero. Pero es que te vienen dos o tres por un lado...», comenta Navarro.

A la hora de recoger en La Fama y La Paz, los principales reparos se dan «por la noche». «Si no quieren ir, no los puedes obligar», subraya el presidente de Radio Taxi sobre los conductores.



«Se les olvida pagar»

El secretario de la Gran Federación del Taxi de la Región de Murcia, José Corbalán, por su parte, explica que hay ocasiones en las que los conductores acaban en estas zonas porque se trata del destino que solicita el cliente, con lo cual «de un extremo de la ciudad te llevan al otro». Entonces «te obligan a quedarte ahí, se queda uno contigo para que no te puedas ir, y al final se lo gastan todo en 'material' (droga) y se les olvida que tienen que pagar el taxi», manifiesta José Corbalán.

La proliferación de «personas que son dependientes en su mayoría, de la droga o del alcohol, genera que muchos de los profesionales del taxi eviten» no solo zonas concretas, sino directamente «trabajar durante los fines de semana por la noche», resalta.

A juicio de Corbalán, la mayoría de los ataques al conductor o de carreras que se quedan sin pagar acaban en nada, ya que «pierdes tiempo poniendo la denuncia» para que al final «no lo puedas localizar o sea insolvente». «Tienes las mismas», lamenta. Así las cosas, el secretario de la Gran Federación del Taxi de la Región explica a los usuarios que «agradecemos mucho que se nos abonen los servicios con tarjeta», para, de esta manera, llevar menos dinero en metálico encima o dentro del vehículo.



«Yo no tengo problemas»

Rafael Gómez, alcalde presidente de la Junta Municipal Distrito Este (que incluye Vistabella, La Paz y La Fama), considera que «el Polígono no es tan fiero como lo pintan: esto es un barrio de gente humilde y también hay enfermos por el tema de la droga».

«Yo no tengo problemas, casualmente cogí un taxi ayer», apunta, preguntado por si sabe que estos profesionales evitan estos barrios. «En una ocasión me dijo un vecino que encargaba pizzas y tampoco las traían hasta el Polígono», dice. Gómez comprende que hay quien puede sentirse inseguro en el lugar, del cual «la gente que va teniendo medios se va largando».

«Tenemos inmigrantes de veintitantos países», señala, dejando claro que estos extranjeros «no tienen culpa» de la sensación de inseguridad que puede haber en La Paz y La Fama. «Ni España es de los españoles, el mundo es de todas las personas», sentencia.

A Rafael Gómez, que lleva seis legislaturas en el cargo, no le cabe duda de que en estos barrios «la gente es noble», a pesar de que «a veces es más problemático» el ambiente que en otras zonas. Deja claro que «todo el barrio no» está integrado por delincuentes y lamenta que la gente «se alarme enseguida» al ir a la zona.



Lo que pasa con Cabify

«Mientras que estén ellos aquí, vamos a estar preocupados siempre», asevera Sergio Navarro, presidente de Radio Taxi Murcia, cuando se le pregunta por cómo le afecta la presencia de vehículos Cabify en la ciudad.

«Ahora mismo hay pocos», comenta, «pero, si se meten 50 ó 60, nos pueden hacer mucho daño», manifiesta al respecto.

Corría marzo de este año cuando la compañía española de movilidad Cabify anunciaba el inicio de sus operaciones en Murcia y Cartagena. Ya entonces los taxistas auguraban que esta circunstancia podría hacer mucho daño a su sector, donde ahora han sacado una app parecida a la de Cabify. La ley dice que puede haber un VTC por cada 30 taxis. No obstante, Navarro cree que «la gente se está dando cuenta de que Cabify no es más barato que el taxi».